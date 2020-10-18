財庫局擬提多條法案　引入法定企業拯救程序　推證券市場無紙化

財經事務及庫務局局長許正宇昨日透露，政府有意推出「企業拯救程序」，幫助有前景企業「重生」。他今（18日）在網誌中表示，立法會復會後會提交多條法案，希望達到三大目標，除了設立法定企業拯救程序外，還會提供有針對性的稅務寬免拓展資產管理業務；以及推動證券市場無紙化、建立積金易平台。 許正宇形容，平台的推出是強積金制度的重大改革，除了可創造減費空間外，亦可改善用戶體驗及減少僱主和自僱人士在文書工作上的負擔。

許正宇透露，政府會待適當時機將推動證券市場無紙化的法案提交立法會審議，令投資者可同時利用無紙方式及以自身名義持有和轉讓證券。(資料圖片)

許正宇指，目前香港無法定企業拯救程序，局方希望引入法定企業拯救程序，容許獨立第三方專業人士在期限內監管公司，嘗試制定一個拯救方案，為財困企業帶來喘息甚至重生的機會。

其次，政府希望通過有針對性的稅務寬免，拓展香港的資產管理業務。許正宇提到，七月份時政府容許私募基金以有限責任合夥制度形式在香港落戶，市場反應正面，有不少申請的基金以大灣區作投資主題。因為政府計劃下一步為在香港營運的私募基金所分發的附帶權益 (carried interest)，即基金經理根據表現而獲發放的績效分紅提供稅務寬免，以吸引更多私募基金在港營運，並帶動對本地不同相關專業服務的需求。

推證券市場無紙化、建積金易平台

許正宇透露，政府會待適當時機將推動證券市場無紙化的法案提交立法會審議，目的是改變以往投資者必須以有紙方式持有證券才可擁有法定擁有權的安排，令投資者可同時利用無紙方式及以自身名義持有和轉讓證券。新制度將分階段實施，先從在香港註冊成立的上市公司股份及首次公開招股 (IPO)入手，務求一方面通過科技提升市場營運效率，另一方面兼顧作出改變所需的實際時間及準備工夫。

另一項涉及市場基建及金融科技的工作，是有關設立積金易平台（eMPF）的法例修訂。繼今年七月通過相關法案後﹐這次第二階段的立法工作將釐清積金局、積金易平台及受託人之間就推行平台的角色與責任，以及因應強積金計劃行政工作流程有所精簡而作出的技術性修訂。

許正宇形容，平台的推出是強積金制度的重大改革，將過往分散於各受託人的行政平台，通過一個創新的金融科技項目整合統一。除了可創造減費空間外﹐亦可改善用戶體驗及減少僱主和自僱人士在文書工作上的負擔。