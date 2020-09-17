政壇諸事叮︳財庫局茶記快問快答　網民問股票貼士　許正宇：1014

施政報告下月公布，政府在facebook今日（17日）上載短片宣傳，繼民政事務局局長徐英偉打欖球後，由財經事務及庫務局局長許正宇在茶餐廳一邊飲奶茶，一邊「快問快答」，回應與政府財金有關的問題。 當有問題問及可否提供Number「賺個外快」，即暗示時希望提供買股票的建議時，許正宇表示這些話題留待股評家說，但他隨即講出「1014」的數字。提問者隨即表示不解，許正宇解釋，1014即是10月14日，是公布施政報告的日子，又說「這麼重要的日子，你一定要記住」。

片中許正宇親自走入廚房試沖港式奶茶。（影片截圖）

許正宇在片中首先被問到應該如何理財，他隨即回答指：「睇餸食飯」，未知與今年施政報告的開支是否有關。之後被問到會否加強規管使用APP買股票，他表示萬一有事，亦有相應的賠償機制。對於香港市場穩定程度的質疑，他則表示香港有龐大的外匯儲備，亦有不少金錢流入，而且新股市場很受外國歡迎，故金融市場很穩健，可以放心。

許正宇最後更在片尾示範以電子支付「埋單」。（影片截圖）

許正宇指本港Fintech及Biotech有前景 政府也會落場玩

片段中間拍到許正宇在茶餐廳的廚房親自沖奶茶，之後又問到香港的金融科技、生物科技發展前景。許正宇回應指，認為兩者均很有前景，指香港已有電子支付、虛擬銀行及虛擬保險等服務，又說「很快政府自己也會落場玩」，推出e mpf的Fintech項目（即強積金電子平台），又指香港已成為全球第二大的Biotech集資中心。

許正宇最後更在片尾以電子支付「埋單」，指疫情期間的確不少人都希望減少使用現金，向鏡頭呼籲「茶餐廳老闆」叫其他同行安裝電子支付系統。