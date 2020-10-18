葉建源批不提英不受匿名投訴教師　梁振英：具名投訴可公開姓名？

全國政協副主席、前特首梁振英近日不斷狙擊教育界，要求公開被裁定專業失德教師資料，更於社交網整合公開18名上庭教師資料，被教協批評是「文革式批鬥」。梁振英今（18日）出席商台節目時反指教協「對歷史無知」，又舉例指英國處理針對教師的投訴，一旦投訴成立並立案調查，都會公開教師資料。 教育界立法會議員葉建源之後在Facebook發文反駁，指梁振英援引英國TRA例子，但絕口不提英國制度絕不接受匿名投訴，而且設公平的聆訊制度，批評梁振英「只刻意地放大一點，大做文章，以合理化他隨意攻擊教師的卑劣做法，這當然也是虛偽的表現。」 梁振英迅速出文反擊，質疑以葉建源說法，「是不是說如果投訴教師的人具名投訴，被投訴的教師的姓名就可以公開？」

葉建源指，若梁振英要調查青年不滿政府的原因，應支持成立獨立調查委員會。（資料圖片/鄭子峰）

葉建源在貼文中表示，梁振英今早質疑教師是青年激進化的源頭，故需要調查教師，但葉建源認為青年激化的核心原因，是林鄭政府施政漠視民意，「是警方濫權濫暴」，若梁振英要調查青年不滿政府的原因，應支持成立獨立調查委員會，「梁振英假裝看不到問題的核心，然後莫須有地、選擇性地攻擊教師，正是他虛偽的表現。」

梁振英隨即在facebook發文隔空反擊，指以葉建源的說法，「是不是說如果投訴教師的人具名投訴，被投訴的教師的姓名就可以公開？是不是說因為政府不設獨立調查委員會，就不必調查教師的失德？哈哈。」

梁振英質疑教師屬青年激進源頭

梁振英今早在電台節目表示，香港過去一年出現聳人聽聞的事件，即使是法國黃背心運動、美國反警示威，都沒有出現像香港那般，有多達一千多名青少年和學生、百多名教師被捕的情況，有青少年被激進化到襲擊警員、參加非法行為、甚至暴動，因此教育一定出現問題，要深究的是學生從什麼地方「受感染」。他認為老師在這方面也是「緊急接觸者」，「當然可以說是通過社交媒體或傳媒，但學校是否一個方向？老師是否源頭？我們要追究這件事。」