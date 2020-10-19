泰國示威｜黃之鋒等民主派赴領事館聲援　促泰政府回應政制改革

泰國反政府示威持續，民主黨立法會議員許智峯、前香港眾志秘書長黃之鋒、社民連岑子杰等民主派人士，今（19日）到泰國駐香港領事館聲援，促請泰國政府正視訴求。 許智峯表示，泰國人民示威與港人過去一年多的經歷相似，強調大家都相信同一個核心價值，就是爭取公正、民主、人權和自由。他促請泰國政府回頭是岸，立即釋放被捕人士，並以對話和耹聽解決政制改革問題。

黃之鋒在facebook發貼文表示，泰國皇室一直打壓異見人士，在2014年更變本加厲，打壓言論自由。他提及在2016年獲當時朱拉隆功大學邀請到當地演講，惟遭泰國政府列入黑名單，更於曼谷機場遭扣留12小時，「即使去年時任泰國未來前進黨黨魁塔納通在到訪香港時跟我合照，也遭到泰國軍方強烈批評，實在相當誇張。」

黃之鋒指今日到領事館的目的，是要求泰國政府正視訴求，包括停止騷擾異見人士、總理巴育下台、解散國會及制定新憲法等。

民主派人士在保安和警方阻撓下未能進入大廈遞信，只能在大廈外張貼標語表達訴求。（許智峯facebook）

聲援活動期間，警方一度指他們違反限聚令599G章，並警告或會票控，最終他們在保安和警方阻撓下未能進入大廈遞信，只能在大廈外張貼標語表達訴求。