鄭麗琼轉載警資料藐視法庭罪成　私隱專員：違禁制令可判即時監禁

中西區區議會主席鄭麗琼本年3月於Facebook轉載帖文，內容披露涉嫌射盲印尼記者的警員資料，被控違反去年法庭頒下、禁止不法披露警員及家人個人資料的臨時禁制令。鄭承認違反藐視法庭，律政司代表要求法庭判處監禁，高等法院昨日（19日）判鄭入獄28日，緩刑1年。 私隱專員鍾麗玲今日（20日）發聲明表示歡迎裁決，強調網絡世界並非無法可依，藐視法庭屬嚴重事情，違反有關禁制令一旦罪成，可以被處即時監禁，呼籲市民切勿以身試法。

+ 6 + 6 + 6

鍾麗玲表示，尊重及歡迎法庭裁決：「網絡世界並非無法可依，高等法院於去年頒布兩個有關『起底』的臨時禁制令現時仍然生效，藐視法庭屬嚴重事情，違反有關禁制令一旦罪成，可以被處即時監禁，大家切勿以身試法。」

私隱專員提到，高等法院於2019年10月發出臨時禁制令（HCA 1957/2019），禁制任何人在沒有相關人士的同意下，公開警員及其家人的個人資料，以恐嚇或騷擾警員及其家人；該禁制令並禁止任何人恐嚇或騷擾警員及其家人,以及協助、煽動或教唆他人從事上述行為。另外，另一臨時禁制令（HCA 2007/2019）禁制任何人故意在互聯網平台或媒介上，傳播或發布任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的材料或信息，以造成香港境内任何人身傷害或財產損害。該禁制令亦禁止任何人故意協助、煽動或教唆他人從事上述行為。

公署又指，法庭頒布上述兩項禁制令之後，已將45宗涉嫌違反禁制令的「起底」個案轉介律政司跟進。今年6月17日，一名被告因在社交平台公開警員及其家人的個人資料，於高等法院被裁定民事藐視法庭罪名成立，被判監禁28日，緩刑一年，是自法庭頒布有關禁制令以來，首宗因違反禁制令而被定罪的個案。