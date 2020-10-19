鄭麗琼違法轉貼警員資料　警方指社會地位高　更應遵守法庭禁令

中西區區議會主席鄭麗琼今年3月在Facebook轉發帖文，內容為被指去年違反法庭頒下、禁止不法披露警員及家人個人資料的臨時禁制令。鄭今日（19日）承認違反藐視法庭，被判入獄28日，緩刑1年，並須付律政司訟費。 網絡安全及科技罪案調查科總督察范俊業表示，自去年6月起，4,000多名人士被起底，警員佔超3,800名，令警員及其家屬擔心人生安全，甚至造成心理困擾。他強調，鄭麗琼的行為非常嚴重，認為判決有阻嚇作風。

超3,800名警員被起底

范俊業表示，自去年6月起發現網上大量起底行為，包括相片、地址、身份證號碼、家人資料等個人資料。當中4,000多名人士被起底，例如公務員、立法會議員、法官等，而警務人員佔超3,800名。

范又指，警務人員被起底後，受到電話滋擾及惡作劇，個人資料被用作借貸、捐贈器官，令警員及其家屬擔心人生安全，甚至造成心理困擾。而本案中被起底警員在貼文張貼後，收到過以百計的滋擾電話，令其妻子的情緒受影響，出街感到擔心。他亦重申，警方尊重及歡迎法庭本次裁決。

范強調，案中被告人（鄭麗琼）行為非常嚴重，認為判決有阻嚇作風。他指，警方尊重市民表達言論的權利，但提醒市民「針對警員及其家屬被起底及滋擾」兩個禁制令仍然生效，違反人士將干涉藐視法庭罪。