黃之鋒朱凱廸等人周日網上集會　籲上載透明卡照片聲援12港人

12名潛逃港人被扣內地兩個月，黃之鋒、鄒家成、岑敖暉、朱凱廸等民主派人士將於星期日舉行網上集會，呼籲市民參與以表示對事件關注。鄒家成指，全球有30個城市將於網上集會前舉行集會、遊行，他會在網上集會一拼公布已舉行的活動細節。 另外，他們亦印制有快艇圖案的半透明卡片，呼籲市民帶同透明卡到全港不同沿海地方拍照，並上載到社交媒體，再使用hashtag「#save12」以示支持。

全球30城市將舉行集會、遊行

黃之鋒指，該透明卡上印有「bring them back」字眼，12人的名字，他們已印製5萬張派發。他又指，透明卡的設計概念，來自內地維權人士甄江華。

鄒家成表示，會在星期日晚上8時舉行網上集會，《國際連動聲援十二港人》，屆時將有不同講者、與家屬對談環節及播放自製短片，而全球30個城市將率先於23日至25日舉行集會、遊行，他會在作為終點的網上集會作總結。鄒家成批評警方從未承認，是否沒有在12港人事件上有任何角色。

岑敖暉指，感謝全球不同城市發起的遊行、集會，可惜在香港無法舉行實體集會，呼籲周日晚上一同參與網上集會，以保持關注事件的熱度，並讓家人有一點精神支持。朱凱廸指，大家都知道短期內難以拯救12港人回港，但從王婆婆早前回港一事證明，關注會令12港人在看守所的待遇好一點。

飛行服務隊文件外洩 黃之鋒指保安局一直捉鬼

早前有人發放飛行服務隊內部文件，顯示12港人離境時，飛行服務隊在附近有行動，而該文件上有類似警方行動的字眼。黃之鋒指，保安局一直在捉鬼，希望找出飛行服務隊內供出文件的「吹哨者」，相信愈多人參與集會，愈能向政府顯示吹哨者獲港人支持。

對於屢次行動後，12港人仍未獲送回港，鄒家成指，不認同之前的行動無效，強調每個行動都並非爭取12人立即釋放，認為官方回應事件亦對日後行動有幫助。黃之鋒則指，行動可增加12港人獄中的安全系數，認為聲援證明表態關注有用。

對於警務處處長鄧炳強早前批評黃之鋒稱警隊牽涉拘捕行動是含血噴人，黃反駁指鄧炳強才是狗急跳牆，並希望未來有更多吹哨者。活動尾聲，有「大波Man」之稱的前警員、建制派KOL石房有突然衝出，指控黃之鋒用前香港眾志的資金「爆房」，黃聽後批評石房有無聊。後來，有在場警員介入，包圍石房有並將他帶走到附近的港鐵站入口。