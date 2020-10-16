林鄭評分微升1分　近九成民主派支持者信警早知12港人計畫離境

香港民研今日（16日）宣布最新的特首民望，特首林鄭月娥的評分微升1分至28.6分，不超過統計學誤差。林鄭的支持率及反對率各微升1%，同樣不超出統計誤差，支持率淨值維持在負53個百分比不變。 司長方面，政務司司長支持率淨值明顯上升7個百分點至負32個百分比，回復至4月至7月的水平，而其他司長的變動不大。 另外，「我們香港人」意見群組調查，問及是否認為香港警方在中國海警截獲12名港人前，已知道該離境計劃。在非民主派支持者中，不相信者有44%，相信的亦有27%。一向跟進12港人被扣內地事件的前立法會議員朱凱廸稱，非民主派支持者中，有44%人選擇不相信，令他認為是否政治立場令市民就算看到證據都選擇裝作看不見，或者因為選擇傳媒，產生了無法掌握證據的可能性。

香港民研的特首民望評分及司長評分由10月5日至8日期間，由真實訪問員隨機抽樣電話訪問了1,002名18歲或以上操粵語的香港居民。

至於「我們香港人」網上意見群組調查，則收集了10月12日下午3時起，至10月15日下午3時共11,936個意見樣本。今次的題目為「社會上有個說法，認為香港警方於中國海警截獲12名香港人之前，便已經知道他們的離境計劃。你有多相信或不相信這個說法？」

香港民研數據經理戴捷輝指，以政治理念分類分析，在民主派支持者當中88%人相信，6%人不相信；而非民主派支持者相信與不相信者均不過半，不信者有44%，相信的亦有27%。

朱凱廸稱政治立場或令非民主派人士忽視證據

一向跟進12港人被扣內地事件的前立法會議員朱凱廸表示，對於民主派傾向相信警方知情並不出奇，反而非民主派支持者方面，認為已有證據顯示警方事先知情，但仍有44%人選擇不相信，認為反映不同的可能性，例如政治立場是否令市民就算看到證據都選擇裝作看不見，或者是他們選擇傳媒時，產生了令他們掌握不到證據的可能性。

朱凱廸提到，警務處處長鄧炳強一開始聲稱自己對事件全不知情，但後來有飛行服務隊使用定翼機在附近懷疑協作警方監視的紀錄，之後鄧炳強亦無直接否認事前知情，只表示中國海警的拘捕行動中，香港警方完全沒有參與。

香港民研行政總裁鍾庭耀表示，「我們香港人」的調查過程由市民在網上投票，並由督導組處理，認為今次的問題設定已是相對平和的問法。他認為，如果市民相信警隊事前知情，但鄧炳強一開始稱自己不知情，或會引伸至其他問題，例如鄧炳強是否不清楚前線工作，或者他受壓說謊，惟他自己亦沒有定論。