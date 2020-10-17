12港人潛逃｜環保少女通貝里Twitter發文表示關注：12不只是數字

12名港人於8月底涉嫌潛逃離境，遭廣東海警截獲後被扣押在深圳鹽田區看守所至今，事件受社會關注。 去年獲選為2019《時代雜誌》風雲人物的瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）亦於今日於個人Twitter上轉發黃之鋒有關12港人的帖文，並表示「『12』不只是一個數字」。帖文中，通貝里與寫有「#SAVE12HKYOUTHS」的白板合照，表達對12港人的關注。

前眾志秘書長黃之鋒日前在Twitter點名數名國際知名人士，包括環保少女通貝里及「Black Lives Matters」發起人之一Patrisse Cullors-Brignac等，希望國際關注12名涉潛逃的港人被內地扣押的情況。

其中瑞典環保少女通貝里今日轉發黃之鋒的帖文，並發放照片，聲援12港人，帖文亦響應黃之鋒的行動，再點名另外3名關注氣候問題的環保少女，邀請她們參與行動。

黃之鋒之後於Twitter及Facebook上分享了通貝里的帖文，稱感謝她的參與。

通貝里今年7月亦曾轉發黃之鋒的Twitter有關港人上街反國安法的帖文，並表示「My thoughts are with the people of Hong Kong」。