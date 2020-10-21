持續更新｜立法會人數不足流會　延任後首次　李家超遭泛民狙擊

立法會大會今早（21日）復會，在口頭質詢環節後，將繼續審議《2019年成文法（雜項規定）條例草案》等4條法案。 保安局局長李家超出席會議回應有關12名港人被扣押在內地一案，他之後到會議廳外見記者，但遇上民主黨許智峯、林卓廷等人狙擊，高叫「釋放12港人」、「李家超可恥」等口號，李家超一度與許智峯對罵，之後返回政總見記者。 至下午約1時半，立法會因法定人數不足流會，主席梁君彥宣布休會，民主派當時僅得公民黨郭榮鏗在席。

▼李家超遇民主派狙擊情況▼

流會後一小時即復會

【14:30】復會後，梁君彥表示尊重議員有要求點算法定人數的權利，但自己同樣有責任確保立法會會議暢順進行；對政府工作提出質詢是立法會的憲制職能，希望議員避免打斷正在提問的議員及回應的官員。梁君彥稱，大家都有責任維持暢順運作，及避免因人數不足而流會。

梁君彥其後示意教育局局長楊潤雄繼續發言，毛孟靜大叫要求點算人數，梁君彥斥責議員應得其批准後才能就規程問題發言，若繼續行為不檢，會著有關議員退席。

【13:33】今日民主派共提出點算人數4次，其中民主黨黃碧雲提出點人數一次，經過15分鐘後，立法會因法定人數不足，主席梁君彥宣布流會，是立法會延任後首次。不過根據《議事規則》，主席可隨時宣布復會，梁君彥已定於下午2時半重開大會。

李家超斥台提司法互助屬無理取鬧

【12:55】保安局局長李家超指，非常了解潘生潘太的沉痛心情，他一直希望陳同佳盡快赴台。他強調陳同佳若出外辦證，警方完全不會阻礙，又指現時無法律與台方進行司法協助。他批評，台灣將司法協助當成陳同佳赴台的前提，是製造障礙、無理取鬧、有政治考慮，舉例指幾年前的石棺藏屍案，亦沒有司法互助。

他重申，香港無限制陳同佳出境，如台灣不批准入境，難有航空公司讓他登機，強調目前主導權在於台方。至於安全屋問題，李家超指是按照風險評估，警方不時會檢討，強調是保護其人身安全，不會阻礙他辦任何事情。

李家超。（李澤彤攝）

曾國衞：押後立法會選舉非怕輸

【11:05】民主黨許智峯質詢指，政府以疫情嚴峻為由，將換屆選舉延至明年9月5日，質疑市民在立法會選舉日投票，是否較參與慶回歸及國慶等大型公眾活動更容易令疫症傳播；政府日後又會否一再以不同理由把選舉改期，演變為「萬年議會」。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，市民的健康及福祉為政府首要考慮，根據7月8至31日的數字，新增個案較過去半年累計的上升140%，選舉涉及440萬名選民，並須於15小時內完成，加上中央點票站等有大量及持續的人群聚集，與慶祝節日活動並不相同。他又稱，候選人基於限聚令，不能進行有意義及法律許可的集體活動，造成選舉不公的問題，形容押後是艱難但必須的決定。曾國衞稱，疫情仍未穩定，亦未確定何時會結束，專家更指年底冬季有機會再爆發，故無計劃現階段舉辦選舉。

許智峯稱，酒吧、旅行團等能繼續放寬，市民的選舉權卻被剝奪，反問政府是否怕輸。曾國衞表示，政府押後選舉沒有考慮任何政治因素，亦並非怕輸；又舉例稱去年黑暴嚴峻時，政府亦無延後區議會選舉。他承諾會盡能力確保選舉於明年順利如期進行。

【11:00】民主派在桌上展示「立即釋放十二港人」標語，主席梁君彥未有要求收走。