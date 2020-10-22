巡視「起動九龍東」辦事處　林鄭：以協調及綜合方式推項目取成效

「起動九龍東」計劃是政府在2011年提出，以新的啟德發展區帶動舊的觀塘和九龍灣工業區，配合工廈活化政策等，將九龍東轉型為香港第二個核心商業區。特首林鄭月娥今（22日）在發局局長黃偉綸陪同下，到訪「起動九龍東」辦事處，並巡視「反轉天橋底行動」的商戶營運情況。 林鄭稱，九龍東是傳統工業區，發展密度高，在轉型的過程中存在不少挑戰，惟政府當年放眼長遠發展，致力做好促成者角色，以協調及綜合方式推展項目，並成立專責辦事處統籌「起動九龍東」計劃，現取得良好成效。

特首林鄭月娥與九龍東專員區潔英巡視「反轉天橋底行動」的商戶營運情況。（政府新聞處）

政府以九龍東作為香港發展智慧城市的試點，「起動九龍東」辦事處多年來在區內推動智慧人流管理系統、能源效率數據系統、智慧回收箱系統和實時道路工程及泊車位資訊等試驗措施，將可改善城市管理的創新科技應用在較小範圍內，其後分享予相關部門廣泛使用。

此外，林鄭亦巡視「反轉天橋底行動」，該處三個由非牟利機構營辦的場地提供藝廊、戶外活動空間、多用途室等設施，惟受疫情影響，「反轉天橋底行動」的營運陷入困境，政府早前運用第二輪「防疫抗疫基金」提供財政支援，助機構度過難關。

其後林鄭再到翠屏河花園，聽取「活化翠屏河」工程計劃的介紹，有關工程將敬業街明渠活化成「翠屏河」，加強現有明渠的排洪能力，並會建造多條跨河的行人通道。政府處聞處稱，在2019至2020年立法年度通過總開支超過1,700億元的工務工程，全部均已批出合約或正進行招標。