陳同佳案｜潘母願為陳同佳自首做中間人　陸委會籲港府務實回應

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今日（23日）是台灣殺人案疑犯陳同佳出獄一周年，亦是死者潘曉穎的母親給予陳同佳到台的最後期限，惟協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今日較早時間表示，問題不是陳同佳不願到台灣自首，而是陳暫時未有辦法取得簽證，因此未能在今天起行，又指陳同佳也十分無奈，希望潘母能明白和理解。

陸委會今天（23日）透過書面形式回覆台灣傳媒查詢時表示，士林地檢署日前已收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，又呼籲港府應務實回應早先台灣提出的司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，實現司法正義。陸委會也重申，此案涉及台港雙方管轄權及公權力的行使，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳同佳入境台灣問題。

潘曉穎母親接受本地媒體訪問時表示，願為陳同佳來台投案一事充當中間人，並邀請台港警方聯絡她，促成雙方會面。（資料圖片／梁鵬威攝）

潘曉穎母親昨天（22日）接受本地媒體訪問時表示，願為陳同佳來台投案一事充當中間人，並邀請台港警方聯絡她，促成雙方會面。另外，有消息指台方已經與潘母接觸，並願意與香港警方商討刑偵移交資料及投案安排，而潘母現正等待香港警方聯絡，好讓她安排港、台兩地雙方盡快坐下來解決陳同佳投案事宜。 

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