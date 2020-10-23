陳同佳案｜潘母願為陳同佳自首做中間人　陸委會籲港府務實回應

今日（23日）是台灣殺人案疑犯陳同佳出獄一周年，亦是死者潘曉穎的母親給予陳同佳到台的最後期限，惟協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今日較早時間表示，問題不是陳同佳不願到台灣自首，而是陳暫時未有辦法取得簽證，因此未能在今天起行，又指陳同佳也十分無奈，希望潘母能明白和理解。

陸委會今天（23日）透過書面形式回覆台灣傳媒查詢時表示，士林地檢署日前已收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，又呼籲港府應務實回應早先台灣提出的司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，實現司法正義。陸委會也重申，此案涉及台港雙方管轄權及公權力的行使，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳同佳入境台灣問題。