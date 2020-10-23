陳同佳案｜再度遞交陳報狀　代表律師：應讓地檢署知悉

台灣聯合報今日（23日）報道，士林地檢署較早時間獲悉陳同佳的辯護律師凃榆政、賴文萍昨天（22日）再度遞交陳報狀，讓地檢署知悉此事，及表示陳同佳仍有意願到台受審，今日中午士林地檢署確認已收到陳報狀。陳報狀內容指出，陳同佳仍願意到台受審，日前已和單一窗口刑事局兩岸科聯繫會談此事，並持續保持聯繫，亦強調此事應讓地檢署知悉，因此再度遞交陳報狀。

今日（23日）是台灣殺人案疑犯陳同佳出獄一周年，陳原計劃本月內赴台自首，惟台方堅稱要以司法互助方式為陳同佳自首前提，保安局局長李家超隔空批評台方無理取鬧、有政治考慮，港台雙方無法就移交安排達成共識，估計本月內陳同佳難以赴台自首。