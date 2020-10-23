消息指林鄭下周赴京機會微　胡志偉：地位如妹仔　葉劉：意料中事

有傳媒今日（23日）引述消息，行政長官林鄭月娥原定下周上京與部委協調惠港政策，以便在11月底前發表《施政報告》，惟由於五中全會將於下周一至周四（26至29日）舉行，林鄭很大機會要押後行程。 民主黨主席胡志偉表示，事件反映林鄭在內地官場的地位低微，屬「妹仔角色」。行政會議成員葉劉淑儀則稱，五中全會屬執政黨的大事，會議前後均很忙碌，未能如期上京屬意料中事，而且林鄭未有交代確實的時間表，故不算再度押後《施政報告》。

行政會議成員葉劉淑儀稱，五中全會屬執政黨的大事，會議前後均很忙碌，未能如期上京屬意料中事。（陳綽嵐攝）

林鄭月娥本月12日宣布押後發表《施政報告》，以便爭取中央支持香港發展的政策，並表示將於本月下旬赴京與相關部委商討，期望能在11月底前發表。

胡志偉認為，事件反映林鄭不被中央所重視，因此漸漸失去主導香港社會政策的基本絛件，更重要的是林鄭破壞香港的高度自治，變成一個只能言聽計從的「妹仔」。對於《施政報告》會否再押後，胡志偉稱早前押後的原因本來就是藉口，亦反映林鄭在報告上沒有主導地位，更能突顯是「被中央退貨」。

被問到中央的態度是否反映香港事務非首要，葉劉淑儀反指是反映香港多方面均須中央支持，包括抗疫、通關及大灣區經濟發展等。她認為，待中央有時間討論及落實屬正常，不等於矮化香港地位。