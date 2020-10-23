政壇諸事町｜林健鋒生日開香檳　梁君彥提醒弄髒地毯要罰11萬

經民聯眾議員一向老友鬼鬼，逢有黨友生日必會一同慶祝，今日（23日）立法會財會撞正總商會代表林健鋒69歲生日，就為他準備了寫上「乘鋒破浪」及「衝出疫境」的蛋糕慶生。談到今年的生日願望，林健鋒稱工商界希望盡快開通口岸，個個都有工做、有飯食；未來幾個月十分關鍵，期待特首將社會的心願帶上北京，並將利港措施帶回港。他又相信，2021年一定會比今年好。 今日如何慶祝呢？林健鋒稱兒子除了陪自己午膳，今晚亦已訂了餐廳為自己賀壽。被問到是否希望兒子盡快娶新抱，林健鋒就話這是為人父母的願望。

林健鋒將寫有「衝出疫境」的生日牌咬掉一角，形容是「食咗疫境」。（翟睿敏攝）

林健鋒今日慶祝生日，立法會黨友梁君彥、盧偉國、梁美芬、張華峰、石禮謙、劉業強和吳永嘉都有到埸慶賀，不過出於「限聚令」沒有同時在場。林健鋒率先開了由張華峰「貢獻」的香檳，在旁的大主席梁君彥就提醒要小心，「整污糟地毯罰你11萬㗎！」

在場除了有辦事處安排的2個蛋糕及林健鋒最愛吃的炸雞，張華峰另外亦親自買了生日蛋糕，見到沒有人吃話「唔開心」。（翟睿敏攝）

在場除了有辦事處安排的2個蛋糕及林健鋒最愛吃的炸雞，張華峰另外亦親自買了生日蛋糕，見到沒有人吃話「唔開心」。林健鋒就將寫有「衝出疫境」的生日牌咬掉一角，形容是「食咗疫境」。

他又提到，匯豐總行的兩座銅獅子昨日完成復修重新露面， 今早自己就去了打卡，指獅子能重出江湖，相信匯豐很快亦可修復失地。