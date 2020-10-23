拆局│《施政報告》一波三折？　林鄭傳押後赴京惹揣測

新一份施政報告原定在10月14日公布，不過特首林鄭月娥在發表前三日突然宣布，因獲悉本月下旬可到北京，與不同部委商討惠港措施，故決定押後宣讀《施政報告》，並會爭取在11月底發表。 不過政圈近兩日盛傳，林鄭未必可在本月內前往北京與各部委會面，原因是下周北京召開五中全會。消息一出，隨即惹來外界揣測，令事件變得撲朔迷離。有政界人士直言感到不解，本來以為林鄭早已與各部委約定會面日期，而且五中全會日子早已敲定，港府沒理由突然得悉而需改期，「整件事覺得好奇怪」。

特首林鄭月娥10月12日宣布，原定本周三發表的《施政報告》押後公布。（資料圖片／張浩維攝）

這兩日陸續傳出消息指，由於中共第十九屆五中全會下星期一至四在北京舉行，因而這段時間未能安排林鄭上京，具體訪京日子有待敲定。行會成員、立法會議員葉劉淑儀今（23）表示，五中全會屬執政黨的大事，會議前後均忙碌，認為林鄭未能如期上京屬意料中事。

特首林鄭月娥在本月12日宣布押後《施政報告》的記者會上表示，早前梳理一系統重啟經濟的措施要求中央考慮及支持。林鄭指其後收到中央通知，由於措施涉及範圍廣泛，故邀請她本月下旬上京，參與中央部委協調會議，商討一系列中央支援特區的政策。

雖然葉劉淑儀稱對林鄭延後上京是意料之內，但事實上不少政界人士私下都感到不解，不知葫蘆內賣其甚麼藥。因為觀乎林鄭日前的說法，是收到中央通知，由於措施涉及範圍廣泛，故邀請她本月下旬上京，參與中央部委協調會議，那麼為何會突然改期呢？五中全會開會日子早在9月已敲定公布，並非臨時加插，北京邀請她參與部委協調會議時，理應考慮過與五中全會無衝突，究竟出了甚麼枝節令事情變卦？

另有揣測，北京部委根本未與林鄭敲定見面協調會的日子，是林鄭自己想當然，估計月底可成行，但忘記了下周就是五中全會的重要日子，內地部委根本無暇「接待」港府官員。

政界關心的是，林鄭倘最終需要押後赴京日子，會否令《施政報告》一延再延。今年施政報告已押後過一次，倘無法於下月底公布，將可能會成為史上首份在12月發布的《施政報告》。這次第十九屆五中全會將提到「十四五」規劃，估計必提及大灣區發展，外界估計林鄭必須等五中全會後才「落筆」寫施政報告。

關於林鄭會否延後赴京，特首辦回覆《香港01》查詢表示:「如有消息會公布。」