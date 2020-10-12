林鄭押後宣讀施政報告　泛民批將香港問題置之不顧、如扯線公仔

國家主席習近平將於本周三（14日）出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會。特首林鄭月娥今（12日）表示，獲安排本月下旬到北京商討正在爭取的中央支持政策，故決定押後原定本周三在立法會發表的新一份《施政報告》，強調會爭取11月底前公布。 民主派立法會議員不滿《施政報告》延期發表，民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉表示，林鄭做法是打破傳統，進一步矮化自己的身份地位。胡志偉又指，林鄭到內地目的是聽取中央指示，甘願成為「扯線公仔」，批評她將香港人的問題置之不顧。

邵家臻指，林鄭不要再問為何獲市民評零分，大家都心照不宣，隨後他即場把「撕政報告」撕毀。（羅家晴攝）

民主派議員帶同「撕政報告」和林鄭「扯線公仔」道具會見記者。立法會議員邵家臻稱，林鄭將大家對《施政報告》的少許期望都化為烏有。邵家臻又指，林鄭不要再問為何獲市民評零分，大家都心照不宣，隨後他即場把「撕政報告」撕毀。

工黨張超雄表示，相信《施政報告》的政策已經準備一段時間，質疑為何在原定宣讀《施政報告》前兩日才改期。他稱，林鄭如「扯線公仔」般遭舞弄，「一扯佢即縮點樣解決問題」。

公民黨郭家麒稱，政府突然押後《施政報告》的做法前所未有，他指林鄭只是中央「呼之則來、揮之則去」 的行政長官，強調有關做法會打擊一國兩制和港人治港原則。郭家麒相信《施政報告》已經完成印刷，認為林鄭應向付岀心力準備的各級公務員道歉，否則會令政府的公信力蕩然無存。