Now新聞下架葉建源評港大副校長人選報道　教協質疑審查趨嚴重

《香港01》日前報道，清華大學工業工程系主任申作軍獲推薦出任港大副校長（研究），清華大學網站曾顯示申作軍為該學系「系黨委」的黨委委員，意味具有中共黨員身分。報道刊出後，申作軍的名字於「系黨委」班子名單一欄中已刪除，網頁現時只顯示申作軍為系主任的身分。 教育界立法會議員葉建源當日回應事件，NOW新聞曾以「葉建源冀港大澄清申作軍是否有黨員背景」為題報道，惟報道其後被下架。有消息指，有關舉動由Now新聞及財經資訊主管陳鐵彪決定，他在晚上要求新聞部抽起葉建源回應的內容，陳鐵彪回應傳媒查詢時稱，屬正常編輯改動。

有消息指，是Now新聞及財經資訊主管陳鐵彪決定抽起葉建源的回應。（亞視密碼網站）

報道引葉建源稱擔心黨員身份影響學術自由

Now新聞報道原有約48秒有關葉建源回應港大副校人選，內容指葉要求港大澄清申作軍是否有黨員背景，擔心如果由黨員出任大學管理層，會影響學術自主自由。其中播出葉建源回應稱，「我們並是歧視某一種背景，但如果情況無法令大家有信心，黨員身份會響到他在大學的工作、做法或方向，或許很多事情要聽黨的指揮，這便會對學術自由、對大學發展構成影響。」

教協總幹事沈偉男昨晚（24日）在facebook表示，Now新聞周五報道有關葉建源評港大副校的回應，「竟然離奇消失，click入去變了白色一片，check番昨日的新聞list已找唔到那段新聞。」他稱不知是技術問題，還有人刻意而為之，「只記得早前兩大收費電視台地震，已有人擔心新聞審查只會越來越嚴重，而往往這些審查，都會在一些未必很起眼的地方出現。」

邀李慧琼任主持掀爭議

記者今（25日）翻查Now新聞網站及App，已找不到該段時新聞，而在google新聞搜索上仍有顯示該報道的連結，不過當進入網頁後則沒顯示任何新聞內容。

曾任無綫新聞中國組主管陳鐵彪，早前空降Now新聞台，上月陳鐵彪擬邀請民建聯主席李慧琼擔任時事節目《大鳴大放》主持，有指他向員工稱，李慧琼可約現時Now「約不到的人」擔任節目嘉賓。直至本月9日，李慧琼引述陳鐵彪指，鑑於社會出現一些有意或無意之揣測攻擊，加上陳同佳案中的潘媽媽，因事件拒絕讓Now獲得錄音錄影片段，故決定暫緩有關邀請。