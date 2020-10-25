涉助港媒跟蹤前「學生動源」鍾翰林　台灣驅逐港人李彬豪出境

前「學生動源」召集人鍾翰林等3人去赴台，與《自由時報》政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清見面，但被跟蹤偷拍，照片輾轉交由《大公報》等港媒刊登。 台灣移民署今日（25日）指，香港人李彬豪違反居留目的，在台期間不法從事跟蹤拍攝在台香港學運人士，違反港澳條例等規定，早上被強制驅逐出境，一定期間不得來台。

鍾翰林7月涉違國安法被捕

台灣私家偵探社「一統徵信」早前被控受姓李在台港人委託，跟蹤監視香港示威人士鍾翰林赴台行程。台北地方檢察署認為行為可鄙，但內容非屬非公開活動，不構成妨害秘密，不作起訴。

李彬豪原本在台灣工作居留，今年4月因僱主終止聘用，被移民署廢止居留許可。但他因為涉案當時已被檢方限制出境，司法機關通知移民署解除管制，他被依法強制出境。

內政部長徐國勇表示，不論本地民眾及外來人士，在台灣都有免於恐懼的自由，部分傳媒以不法手段在台灣收集情報，利用台灣的自由民主進行滲透、傷害人權，其行為不為民主法治社會認同。

今年7月29日，警方國家安全處拘捕鍾翰林，指他涉嫌煽動他人分裂國家罪，其後獲保釋。他當時稱，已於國安法實施當天，解散「香港學生動源」全體成員，並辭任召集人一職。