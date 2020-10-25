新冠肺炎｜林鄭月娥：不明源頭個案一宗都嫌多　多管齊下力保經濟

行政長官林鄭月娥今（25日）撰文指，本地確診個案曾出現連續 10 天（9月 30 日至 10 月 9 日）有源頭不明的個案，政府極度關注疫情反彈，過去兩星期雖然其中有7天沒有任何源頭不明的本地個案，但反映社區仍有未切斷傳播鏈的不明源頭個案，「一宗都嫌多」。 她提到，政府會協助企業在疫情期間繼續營運和提供服務，「防疫抗疫基金」下推出的「遙距營商計劃」將於周六（31日）截止申請，林鄭鼓勵更多有需要的企業提出申請。該計劃自五月起已批出超過17 252宗申請，涉及的總資助額約9億7千萬元。 林鄭指，面對香港的疲弱經濟和急速惡化的就業情況，特區政府在處理抗疫持久戰的同時，會多管齊下力保經濟。

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林鄭月娥指，政府會進一步加大病毒檢測能力，希望帶動市場力量降低檢測費用；為高風險、重要基建服務及高接觸行業的工作人員提供免費的特別群組檢測服務；落實應用資訊科技，提升追蹤緊密接觸者工作的效率。

她提到，竹篙灣檢疫中心第三和第四期的工程完成後可提供額外2 000個單位，屆時所有檢疫中心將合共可提供超過 4 000個檢疫單位；政府亦會配合中央委派的工程團隊，完成興建一間可容納 800張負氣壓病床的臨時醫院；並推進疫苗採購工作。

林鄭月娥表示，針對航空、旅遊等行業，旅發局與香港品質保證局會合作推出統一衞生防疫指引，幫助旅客認識旅遊相關行業（涵蓋購物商場、酒店、餐廳、零售業、旅遊巴士公司、各大景點及旅行社等）已採取的措施，目前逾 1 800間公司和商店表示有意參與計劃。由於「本地遊」旅行團人數近日放寬至 30人，旅遊業議會將安排導遊和領隊接受一次免費病毒檢測。