新冠肺炎｜馬仲儀：疫情中長者最多人染病、死亡　是最無辜的一群

新冠肺炎疫情仍未完結，本港累計已達105名死亡個案，當中多數為長者。香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日在港台節目《給香港的信》中指，長者是這次疫情中最無辜的一群，他們沒有參加多姿多采的社交聚會，沒有出外旅遊，沒有從經濟活動中得益，但卻最多人染病，甚至死亡。

馬仲儀：長者是這次疫情中最無辜的一群

馬仲儀指，安老院實務守則沒有明確要求院舍的空氣質素和感染控制措施，每年都有流感或其他傳染病在安老院舍爆發，而第三波新型冠狀病毒肺炎也在多間院舍蔓延，認為長者是這次疫情中最無辜的一群，他們沒有參加多姿多采的社交聚會，沒有出外旅遊，沒有從經濟活動中得益，但卻最多人染病，甚至死亡。

馬仲儀又說，即使沒有被感染，住在爆發疫情院舍的長者也可能在深宵從安老院舍被帶到隔離中心。以防疫為由，大部分院舍已禁止外來人士到訪，長者院友數月沒有家人探望；很多社區支援和復康服務亦在疫情中暫停，令使用服務的居家長者生活質素也大受影響。馬強調，政府官員沒有道歉、慰問，也沒有檢討安老院舍和社區安老服務的承諾。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀（羅君豪攝）

馬仲儀其後亦提及香港的青年人問題，指由反對修定逃犯條例引起的社會運動發生至今一年多，青年人受到很大的傷害，包括12名港人因非法入境被關押在深圳。另外她還指，執政者對專業人士，包括醫護、記者、社工、教師等都有不滿。她呼籲大家團結，走過崎嶇的路。

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