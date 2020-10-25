政壇諸事町｜藍營KOL李梓敬傳惹禍下架影片　得罪新加坡同北韓？

建制派經過去年區選及反修例示威，大舉推動網上文宣，當中發起「KOL 100計劃」的新民黨成員李梓敬，成為「藍營」當紅KOL，Youtube訂閱人數達26萬。 不過，政界有傳言論出位的李梓敬近日惹禍上身，他曾出帖批評港府與新加坡建立「旅遊氣泡」，有傳新民黨主席葉劉淑儀收到新加坡方面不滿，故勸說李梓敬將帖文下架。李梓敬在本月21日（上週三）一度上載使用了北韓領袖金正恩頭像的影片，最終亦下架。 葉劉淑儀及李梓敬接受查詢時，雙雙否認受到外來壓力。葉太指該帖文沒有大不了，指金正恩影片「完全不可能」驚動外交部駐港公署。李梓敬則強調並無針對新加坡，只是發現帖文與葉太立場有矛盾才下架；至於涉及金正恩的影片，他稱在黨友提醒下，認為使用金正恩頭像不好，故決定刪除。

李梓敬向香港01提供照片，出示有關旅遊氣泡的帖文，強調用意是希望政府推動與內地通關，而且並無針對新加坡。（李梓敬提供）

李梓敬：留意到葉劉支持旅遊氣泡 為統一口徑刪文

香港早前與新加坡已就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，但李梓敬曾在Facebook出文批評，「氣乜嘢泡呀？同內地通關先啦」。政界有傳，有關方面向葉太有所表示，葉太之後要求李梓敬將影片下架，之後更發表文章，讚賞「旅遊氣泡」。

不過，葉劉接受查詢時，再三否認有任何新加坡官員曾因此事與她接觸；李梓敬則指自己是留意到葉劉支持旅遊氣泡，為了統一口徑而刪去有關帖文。他亦澄清，自己並非反對旅遊氣泡，只是強調內地疫情已緩和，認為港府應先研究與內地通關。

李梓敬認使用金正恩頭像不理想

李梓敬日前在Youtube發布標題為《新屋嶺「性侵」案，金正恩認老屈警察？》的，影片截圖附有北韓領袖金正恩的圖片，並在金的面上打了一個紅色問號。其實，李梓敬的影片是打算講述一名建築工人以網名「金正恩」，在Facebook聲稱有示威者在新屋嶺扣留中心遭性侵和殺害，近日被判煽惑罪成一事。

李梓敬回應時指，他是接獲黨友引述朋友的意見，擔心他在影片中使用金正恩的頭像似乎略有不妥，所以在影片上載兩日後決定下架。