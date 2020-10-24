港航有意下月再推Flycation　冀爭取新加坡航線　為旅遊氣泡準備

香港航空於今日（24日）下午4時半時間營辦一班「飛悅香港」班機，120名乘客於1.5小時飛行時間中，於在距離香港200海里內的南中國海上空飛行觀賞日落美景，早前公司決定推出有關體驗時，官網內發售的約100張門票於1小時內全部售罄，反應熱烈。公司發言人表示，港航有意在下月中再度推出有關項目，讓更多市民可以再度重拾飛行的感受。此外，香港即將與星加坡方面實行旅遊氣泡，香港航空有意推出有關航班，爭取復飛後分一杯羹。

10月24日，香港航空營辦一班「飛悅香港」班機，在距離香港200海里內的南中國海上空飛行，觀賞雲上美景。 （吳志豪攝）

疫情之下，本港兩間航空公司推出「香港飛香港」航線，在經營困難下希望能夠可以找出另類生存方法，香港航空率先於今日首推本港Flycation航班，讓本港旅客再嚐搭飛機的滋味。登機前，每10個乘客一組到達指定的登機位置，期間不能到免稅店等地方購物，及要到指定的洗手間，盡量跟離港及回港的市民及遊客隔離，減少交叉感染機會，體驗後亦毋須進行居家隔離及檢疫測試。

香港航空企業事務及發展總監莊偉祺（左）表示，明白到疫情之下經營非常困難，希望藉此飛行機會令一向喜歡旅遊的香港人重拾這種體驗並希望為職員打氣。 （吳志豪攝）

香港航空企業事務及發展總監莊偉祺表示，明白到疫情之下經營非常困難，希望藉此飛行機會令一向喜歡旅遊的香港人重拾外遊感覺，並同時為職員打氣。港龍航空於本周結束營運，莊坦言現時難有空間吸納新血，期望明年可以復飛後，推出新職位支持同業，此外，疫情之下難以推出航班到不同地方，公司暫時未打算爭取更多航線，期望港府未來能建立更多旅遊氣泡。

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公司發言人表示，「飛悦香港」體驗反應熱烈，公司有意於下個月中再度推出有關項目，令更加多市民能夠重拾衝上雲霄的感覺。此外，香港即將與新加坡合作推出旅遊氣泡，港航有意爭取來往新加坡的載客航線，可以盡快在復飛後分一杯羹，現正與相關部門商討有關事宜。

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疫情之下，很多機艙服務員被迫放無薪假，工作量大大減少，影響收入。香港航空機艙服務員Sindy坦言，現時仍可以於每個月飛行兩次，飛行路線大致是來往內地如上海、北京，東南亞地方及台北，明白到部份同業難以復工，自己的情況已很不錯：「雖然我唔知道其他同事係點樣，但係我仲可以飛兩次算係咁啦。」又係表示明白到公司經營有一定難度，推出不同的減薪或無薪假措施會有所理解。