旅遊氣泡｜姚思榮：與新加坡協議幫助少　盼11月有限額允內地通關

新冠肺炎全球疫情嚴峻，令出入境活動幾乎停頓。港府早前宣布與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「旅遊氣泡」，恢復旅客往來，毋須接受強制檢疫，行程亦不受限制。 旅遊界立法會議員姚思榮今日（24日）於商台節目《政經星期六》說，與新加坡達成「旅遊氣泡」協議意義大，但料對業界幫助少。他指，可藉此加快與內地通關，希望於11月能夠有限額地恢復兩地通關，再視乎情況進一步放寬。

旅遊界立法會議員姚思榮（圖右)指，與新加坡達成旅遊氣泡協議意義大，希望能加快與內地通關。（資料圖片）

旅遊界立法會議員姚思榮於節目上說，與新加坡達成「旅遊氣泡」意義在於推動與其他國家討論通關的可行性，並可以加快與內地通關，據他了解現時內地仍未肯與本港通關。

他指，由於近日本港疫情有「向下走」的趨勢，但認為疫情將會常態化，希望能與內地商討通關的可行性。他希望能於11月有限制名額的情況下通關，其後再視乎數據分析，研究進一步擴大通關。

黃進達：料以商務客為主

旅遊業議會主席黃進達於同一節目上指，雖本港與新加坡達成「旅遊氣泡」協議，但由於旅客出入境時仍需要進行四次檢測，而每次檢測費用不低，估計初期將以商務客往來較多，未必吸引到一家人外遊。他又指，希望檢疫措施能再作調整。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼