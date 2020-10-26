612基金籌逾1.6億　現存跌至3,600萬　 推兩項新計劃籲市民捐款

支援反修例運動中被捕及受傷人士的「6.12人道支援基金」成立超過一年，截至今年8月31日，總捐款達1.6億元，惟法律開支不斷上升下，開始「告急」。 信託人之一的大律師吳靄儀在報章撰文透露，升幅最大的項目為法律費用資助，開支約5,3000萬元，法援分擔費資助及還押在囚物資的補貼，分別近700萬元及350萬元，「612基金」現時存款僅得3,600萬元，吳靄儀呼籲市民繼續捐款，「才能應付未來18個月的支出和維持財政穩健。」 她又指，經信託人商議和策劃，決定推出兩項新資助計劃，包括撥1,500萬元推出「第二位大律師」資助計劃，她有助已與當事人建立互信的大律師繼續支援，同時有助年輕律師累積經驗。

2,000多案正審 6月起基金開支急升

吳靄儀撰文講述「612基金」財政狀況，指預計有2000多宗案件展開正審，法律費用將十分龐大，若要減輕被告人對訟費的憂慮，基金需訂立適當安排。她指自6月以來，基金的開支急速上升，升幅最大的項目為法律費用資助、法援分擔費資助、和還押在囚物資的補貼，以8月底的數字，三項支出的總額分別為$53,527,655、$6,994,378、$3,532,307。

吳靄儀稱，為了善用已由公帑支付的資源，「612基金」要求區域法院及以上法庭的審訊需先申請法援，基金會資助法援署要求申請人繳付的分擔費。她稱，現時被控暴動罪有680多人，均由區域法庭審訊；其他1400多宗控以不同罪名的案件，多次提堂後陸續排期正審，一般都需要基金支付費用，強調無法預計涉及的款項多龐大，只能以已排期的審訊在未來18個月的費用估計作預算。此外，由於還押被囚人數增加，還押在囚物資需求亦持續上升。

吳靄儀稱，預計會有2000多宗案件展開正審，涉及的法律費用十分龐大。（資料圖片）

撥1557萬支付「第二位大律師」計劃

「612基金」將推出兩項新資助計劃，第一項是區域法院案件「第二位大律師」資助計劃，讓已獲得法援的被告人，可在法援委聘的律師和大律師的同意下，增聘「第二位大律師」協助出庭處理案件，由基金提供津貼。

條件方面，第二位大律師認許年資須5年或以下，以案件初期已為被告人提供服務者為優先，「基金認為這一來可令一位已與當事人建立起互信關係的大律師，留在當事人的法律團隊繼續支援，同時也讓更多未獲得足夠經驗的年輕律師透過參與案件累積經驗。」

吳靄儀指，基金津貼不豐厚，以每次出庭日數3,500元計，每宗案件以52,500元為上限，每位大律師每年30天（不限案件數目）為上限。基金以600宗之半數為基礎，會撥備1,557萬元支付計劃。

吳靄儀指，升幅最大的項目為法律費用資助、法援分擔費資助、和還押在囚物資的補貼。（資料圖片）

未來一年半正審費達2,200萬元

另一項計劃是預付裁判法庭正審法律費用，吳靄儀指，估算今年7月至明年4月共有34宗案件已排期，涉及80位被告人，預計法律費用約1,100萬元，由此假設18個月的正審費將達2,200萬元。她表示，基金仍存3,600萬元，「需要市民一如既往，不離不棄繼續支持，才能應付未來18個月的支出和維持財政穩健。」

今年5月，「612 人道支援基金」曾發表財務簡報，指3月份需要基金支援的案件急增七成半，導致開支急升， 基金餘額一個月內大跌近四成，可動用資金一度僅餘3,200多萬元。