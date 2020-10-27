12港人家屬冀港區人大與京溝通　吳秋北稱無得幫：家屬被泛民利用

涉嫌觸犯內地偷越國邊境罪的12名港人，被扣留在深圳超過兩個月，「12港人關注組」前晚（25日）發起網上集會。有被扣港人的父親在集會上稱，擔心兒子在被拘留期間受虐待，期望港區人大代表協助家屬與中央溝通，盡快釋放12名港人。 港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北回覆《香港01》查詢時表示，若12港人在內地觸犯了法律，就理應在當地受到懲治。他稱沒收到12港人家屬的求助，認為有關言論只為「抹黑中央」，又質疑他們是被民主派利用炒作事件，看不到可如何跟進。 另一港區人大代表田北辰形容事件「幾難搞」，現階段未能幫助12港人家屬。

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陳勇：若收直系家屬求助會反映 籲各方勿火上加油

吳秋北表示，12港人一直聲稱是被內地執法部門跨境逮捕，但他認為並非事實，而12港人一直沒有對外提供更多資訊，故人大代表沒有幫助的空間。他強調，12港人在內地觸犯了法律，就理應在當地受到懲治，「家屬應該要明白呢件事」。

另一港區人大代表、民建聯副主席陳勇指，他們經常會收到求助個案，若收到12港人直系家屬求助，會代為向中央部門反映，但他個人暫時未有收到求助。

陳勇估計，今次案件會先在內地審訊12人涉嫌觸犯內地偷越國邊境罪部分，再由內地執法部門在關口移送他們回港，再處理在香港犯法的部分。但他指，由於案件可能有台獨及外國勢力介入，令事件變得更複雜，或會令審訊時間更長，認為各方不應再火上加油，否則對12港人不會有益處。

田北辰：初期曾接求助 現難料事件發展

港區人大代表、立法會議員田北辰則指，「今次件事都幾難搞」，現階段未能幫助12港人家屬，他透露初期曾接獲求助，亦曾有回覆，但現時深圳市鹽田區人民檢察院已正式批准逮捕 12 人，在這情況下，他已沒有甚麼可幫得上忙。