國安法｜學生動源稱鍾翰林突失聯　據悉美領事館外被國安處拘捕

「學生動源」今（27日）在Facebook表示，前召集人鍾翰林由今早8時起失去聯絡，並非身處家中，至今仍然音訊全無。「學生動源」稱，鍾原定今日就涉違反國安法案件到警署報到。 據悉，鍾翰林在位於中環花園道的美國駐港領事館附近的聖約翰大廈，被警方國安處人員拘捕，暫未知原因。

鍾翰林在本年7月29日遭警方國家安全處拘捕，指他涉嫌煽動他人分裂國家罪，其後獲保釋。鍾翰林及後稱，已在國安法實施當天，解散「香港學生動源」全體成員，並辭任召集人一職，亦沒再使用學生動源名義發佈任何反《港區國安法》訊息。

直至9月4日，鍾翰林在facebook表示，遭不知名人士跟蹤，他呼籲對方不要跟縱他，強調現時已經是個人身分，於涉嫌違反《港區國安法》保釋後已退出所有學生動源facebook專頁管理員身份，重申「學生動源」近日及往後一切動向均與他無關，一切言論並不代表他。

鍾翰林去年赴台與《自由時報》政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清見面，但被跟蹤偷拍，照片輾轉交由《大公報》等港媒刊登。台灣移民署日前指，港人李彬豪違反居留目的，在台期間不法從事跟蹤拍攝在台香港學運人士，違反港澳條例等規定，被強制驅逐出境。