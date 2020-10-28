直播｜民調指七成人反對境外投票　曾國衞：無問講普通話內地港人

立法會今天（28日）召開會議，其中公民黨黨魁楊岳橋就境外投票安排提出口頭質詢，政制及內地事務局局長曾國衞將出席會議回應議員質詢。資訊科技界莫乃光亦就港台記者利君雅被延長試用期提質詢，商務及經濟發展局局長邱騰華將赴會議回答議員提問。《香港01》將直播會議過程。

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正研究預先登記投票、運送票箱

【11:10】公民黨楊岳橋就境外投票安排提出質詢，稱有市民擔心會違反一貫行之有效的選舉方式，亦削弱選舉的公平性。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，多年來社會上均有聲音希望推行境外投票，亦有建議政府容許內地港人在港府駐內地辦事處投票。他指，今年的立法會會議因應疫情無法如期舉行，反映現時的選舉條例不足以應付特殊情況。他提到，香港一直積極融入內地發展，並鼓勵港人回內地生活及工作等，港府亦致力為居內地港人提供便利，港府對境外投票一直持開放態度，在接收到多方關注後，當局正與律政司及選舉事務處研究改善選舉安排，當中包括境外投票。

曾國衞指，會就預先登記投票、運送票箱、如何應用香港選舉法例及執法工作等進行研究，而現時政府未有計劃更改選民登記的資格。他提及根據2019年年中的數字，在廣東的港人共有33萬人，當局會搜集更多數據，若有關法例有修訂會提交立法會審議。

楊岳橋引述香港民研昨日公布的民調，當中有68%受訪者反對大灣區投票，楊岳橋質問當局會否參考民意。曾國衞自言有注意到相關報道，但稱受訪對象比較「特別」，其前設要求為18歲以上操粵語的港人，質疑為何講普通話或英文的港人意見就不聽取；他又稱民調有半數以本地固網電話進行，質疑未有包括身在外地的港人意見。曾國衞指，由於有關議題在境外的關注較大，對於有前設性民調的廣泛性及認受性有所保留。

民主黨林卓廷質問政府會否作公眾諮詢，又質疑境外投票是讓建制及港府「合謀種票」，廉署對此亦無跨境執法權。曾國衞不認同內地投票就必然有「種票」假設，會徵詢廉署等相關部門的意見。