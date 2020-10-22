懲教署四會發聲明　譴責兩立法會議員就在囚人士身亡事件誤導公眾

今年初，54歲越南裔露宿者黎民十遭警員襲擊，他早前涉嫌藏毒，在小欖精神病治療中心還押期間，懷疑「褲纏頸」身亡。昨日（21日）與黎相識多年的牧師林國璋、立法會議員邵家臻、張超雄及何啟明召開記者會，認為黎身亡的疑點太多，已去信要求當局公開該囚倉的錄影片段。懲教署四個工會/協會今日（22日）發出聯合聲明，譴責邵家臻及張超雄，指他們因應小欖精神病治療中心一名在囚人士自殺身亡的個案，連日來發放失實信息，誤導公眾。

露宿者黎民十在小欖「褲纏頸」身亡，與黎相識多年的牧師林國璋（左二）與立法會議員邵家臻（右二）、張超雄（右）及何啟明（左） 見記者交代情況。（資料圖片/羅君豪攝）

香港政府華員會懲教署職員分會組別聯席會議、懲教事務職員協會、香港懲教人員總工會及香港懲教署懲教助理總會今日發出聯合聲明，指邵家臻及張超雄因應小欖精神病治療中心一名在囚人士自殺身亡的個案，連日來發放失實信息，抹黑懲教人員，誤導公眾的手法作出強烈譴責。

四個協會/工會在聲明中指，懲教署一向確保有安全及穩妥的羈押環境，防止在囚人士自殘。強調面對決心尋死的在囚人士，懲教人員會用盡所有可行措施防止悲劇發生，如不幸出現自殺個案，署方會即時根據機制將事件轉交警方跟進，日後亦會召開死因裁判法庭。在調查期間，署方或懲教人員不能向外界透露詳情，以免影響進行中的司法程序。

聲明中指，邵家臻及張超雄議員並沒有理會上述內容，不斷要求署方展示閉路電視片段及事發地點相片，又指他們在沒有實質證據的情況下，公開質疑在2020年服刑期間在囚人士死亡個案。懲教署四會表示，邵家臻議員在其社交平台錯誤引導公眾，指過往死因裁判法庭研訊期間所作出的裁決，可在沒有陪審團下作出裁斷，是一個不折不扣的誤導，令外界質疑懲教人員的誠信及司法體制的可靠性。懲教署四會表示非常不滿利用事件抹黑懲教人員，並保留追究權利。