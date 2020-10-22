立法會三讀通過《成文法》　梁君彥劃線剪布　泛民批雙重標準

立法會今（22日）繼續審議《2019年成文法(雜項規定)條例草案》，主席梁君彥於下午4時劃線剪布，議案最終獲38票支持、18票反對，三讀通過。 審議期間，有民主派議員不滿建制派形容社福界邵家臻「講廢話」，以及主席梁君彥的裁決，一度出現爭執。民主派批評梁君彥容許建制派「拉布拉上火星」，對民主派卻諸多留難，質疑他「雙重標準」。

臨近下午4時，邵家臻發言，繼續質疑條例之下酷刑聲請申請人面有否翻譯支援等技術細節，梁君彥認為他離題，要求返回辯論內容。此時建制派謝偉俊提出規程問題，認為邵家臻在說「廢話」，主題是上訴庭的問題。

邵家臻要求澄清，謝偉俊重申，與辯論內容無關者，就是「廢話」。梁君彥裁定，謝偉俊所說的不是侮辱性語言。梁君彥裁決引起民主派議員不滿，邵家臻反對裁決並停止發言，此時4時「大限」已接近，梁君彥問律政司司長鄭若驊是否再發言。

其後尹兆堅、林卓廷等多人先後站起與梁君彥爭執。他們提到，去年民主派因應反修例事件提出以權力及特權條例調查，當時建制派據報為免在區議會選舉前討論，固在審議《2019年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》時踴躍發言拖延時間，梁君彥未有阻止。尹兆堅質疑，梁君彥才是說「廢話」。及後胡志偉要求點算法定人數。

其後民主派議員見記者，批評梁君彥「黑哨」。民主派會議召集人胡志偉表示，梁君彥的剪布行為，以及嚴管發言內容，非常干擾議員運用議事規則發言的權利，以及雙重標準。

民主派批評梁君彥容許建制派「拉布」，對民主派卻諸多留難。（林劍攝）

林卓廷批評，梁君彥「再一次吹黑哨」，民主派要譴責政府時，就容許建制派「拉布拉上火星」。到民主派盡量發言時，就無理據剪布，絕不公允。他又回應有建制派質疑民主派多次發言違反國安法，認為說法極其荒謬。

會議恢復後，即進入三讀表決，草案於在席57人中，得到38票支持、18票反對三讀通過。