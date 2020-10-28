泛民支持賀知義終院法官任命　何君堯質疑不留名額予新加坡、印度

立法會「資深司法任命建議小組委員會」今（28日）早開會，討論任命英國最高法院副院長賀知義為香港終審法院海外非常任法官。行政署長鄭鍾偉會上指，法官賀知義的任命與施覺民辭職無關，又指施覺民辭職時沒有提以及原因，他不會評論傳媒報道。 有民主派質疑若香港不能維持三權分立、司法獨立，不會再有海外法官願意來港，政府指若今次賀知義任命獲通過，英國最高法院的院長和副院長都將來港出任非常任法官，是毋須爭辯的事實。

何君堯稱投棄權票

工黨立法會議員張超雄發言中提及，原終審法院非常任法官施覺民（James Spigelman）辭任，澳洲傳媒指其辭職的決定與北京通過「港區國安法」有關。 他指，身兼終院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德勳爵（Robert Reed）亦認為，英國最高法院視乎香港能否維持司法獨立及法治，再決定是否派兩名法官在香港終院，他指若香港不能維持司法獨立，日後不會再有海外法官願意來港。

行政署長鄭鍾偉回應時強調，法官賀知義的任命與施覺民辭職無關，不存在「補缺」的說法，任命程序不可能三數日內發生。鄭指，施覺民辭職時沒有提以及原因，他不會評論傳媒報道。

鄭鍾偉又指，不會評論個別法官的發言，但他有必要指出若今次賀知義任命獲通過，英國最高法院的院長和副院長都將來港出任非常任法官，是毋須爭辯的事實。

建制派何君堯表明會對今次任命投棄權票，指賀知義的成就不容置疑，惟英國已有逾30名國會議員欲阻止賀知義來港，難保日後賀知義的出任會受到政治影響，「政府應該春江水暖鴨先知，要有洞察能力，你哋完全無觸覺咩?」何君堯指，根據規定非常任法官的總數目上限30名，行政機構應考慮留名額予其他地區的法官如新加坡、印度、汶萊、南非等。

▼立法會議員接種流感疫苗▼

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郭榮鏗稱香港有三權分立 葉劉：亂噏

會議亦爭論香港三權問題，法律界郭榮鏗強調香港實行「三權分立」，毋須議員教法官是否認識《基本法》，批評林鄭月娥指香港無「三權分立」，令國際社會對香港的法治存疑。新民黨葉劉淑儀批評郭榮鏗「亂噏」，強調回歸前香港都無實行「三權分立」，當時港督更是立法局主席，讓港英政府可以控制立法機關，「三權分立」只是港英政府的「洗腦茅招」。

議案最終獲大部份議員支持，建制派何君堯棄權、民主黨許智峯稱資料不足而不支持，議案之後會交由大會再審議。