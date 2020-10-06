任命賀知義為終院非常任法官　林鄭月娥：與施覺民請辭無關

終審法院海外非常任法官施覺民（James Spigelman）上月2日辭任，有外媒引述其稱請辭與《港區國安法》有關。行政長官林鄭月娥接納司法人員推薦委員會推薦，任命英國最高法院副院長賀知義，出任終審法院其他普通法適用地區非常任法官。 行政長官林鄭月娥今(6日)出席行會前見記者時指，賀知義的任命與施覺民請辭無關。她指委任終審法院法官有既定程序，包括由首席法官提名合適人選，向司法人員推薦委員會建議，最後由特首接納推薦作出任命，過程難在短時間內完成。

行政長官林鄭月娥接納司法人員推薦委員會推薦，任命英國最高法院副院長賀知義，出任終審法院其他普通法適用地區非常任法官。

林鄭月娥重申，任命來自其他普通法地區的非常任法官，彰顯香港司法獨立，有助維持外界對本港司法制度高度信心。她指現時香港來自其他普通法地區的非常任法官由有14 人，很榮幸有4人在她任內任命，包括兩名分別來自英國及加拿大的女法官。

來自英國的何熙怡女男爵，曾就讀劍橋大學，她曾在大學任教法律，亦有兼任律師工作，她於去年成為英國最高法院院長。

而另一名女法官麥嘉琳，則為加拿大公民，亦曾在英屬哥倫比亞大學法律學院擔任終身副教授。她自1981年開始在加拿大擔任司法工作，2000年成為首位加拿大最高法院首席法官的女性，至去年12月退休，她亦是首位被委任到終院的加拿大籍法官。