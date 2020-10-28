宣道教師遭釘牌｜楊潤雄：不一定接納學校報告結論　考慮其他因素

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指在教學時宣揚港獨信息，取消其教師註冊。有指學校向教育局提交的內部調查報告結論是未有發現老師「有計劃地在課堂散播港獨信息」，惟局方仍決定對該校老師作出處分。 教育局局長楊潤雄今(28日)在立法會回應事情，指教育局接到不少投訴就個別學校處理教師涉嫌失德的方式提出疑問，因此教育局不能亦不一定全面接納每所學校調查報告的結論。他稱，如果教育局不作任何分析或判斷，相信社會人士亦不能接受。

楊潤雄指，教育局一直以審慎、合法合理的方式處理教師涉嫌專業失德的個案，局方自去年九月收到投訴後已即時要求校方作出調查，亦有派員到學校作出調查。收到學校報告後，詳細審視有關教案教學材料及工作紙，過程中局方兩次邀請有關教師提交書面解釋。

他強調，教育局要求學校作出調查，目的是讓學校就個案提供資料、基本分析，以及學校的跟進工作; 學校管理層有責任監管教師的行為操守及校本內容; 同時局方亦會考慮其他相關因素及資料，包括現行法例及教育局指引。

楊潤雄又指，教育局接到不少投訴就個別學校處理教師涉嫌失德的方式提出疑問，要求局方積極跟進。因此教育局不能亦不一定全面接納每所學校調查報告的結論。他稱，如果教育局不作任何分析或判斷，相信社會人士亦不能接受。