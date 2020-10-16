宣道教師被釘牌｜教育界組織聯同社工、醫療工會反對取消註冊

教育界與數個工會聯合今日（16日）於胡忠大廈設立街站，反對教育局取消九龍塘宣道小學教師被註冊。「教育野」發言人鄭家朗指，「公眾」均不認為教師有破壞專業，反指教育局所為才是破壞專業。同場亦有同為「三座大山」的社福界代表與醫護代表出席，指教育界只是第一滴血，認為清算會「陸續有嚟」。

教育界與工會聯合今日（16日）於胡忠大廈設立街站，反對宣道小學教師被取消教師註冊。(盧翊銘攝)

九龍塘宣道小學一名教師因設計的小五教材被指涉及港獨，並未達致向學生闡述「港獨不可行」結論，被教育局釘牌。教育界今日（16日）聯同醫護界、社福界及職工盟於教育局所在的胡忠大廈門口設置街站，反對取消該名教師註冊。

教育野發言人鄭家朗指，取消教師注冊只是清算的第一步，將來會「陸續有嚟」。他又指，先前一人一信聲援教師的行動，收集到35,000封信，當中更有226封來自宣道小學家長，他指反映大眾眼中教師並無違反教育專業，教育局的所作所為才是破壞教育專業的一方。

教育野發言人鄭家朗指，取消教師注冊只是清算的第一步，將來會「陸續有黎」。 （盧翊銘攝）

進步教師同盟成員吳美蘭老師則認為，現今教育界有教師被取消註冊，她認為反映一國兩制中的兩制已經無效，只有一國形式控制香港教育專業。學術自由學者聯盟成員陳清僑教授則形容事件為「殺雞儆猴」；區議員蔣旻正則認為教師要獲准註冊需經一段漫長的路，批評教育局已非為教育着想，而為政權着想。

學術自由學者聯盟成員陳清僑教授則形容事件為「殺雞警猴」。（盧翊銘攝）

除了教育界人士外，醫護界、社福界及職工盟亦有到場支持教師。醫管局員工陣線代表廖醫生認為政府已將政治凌架於一切，取消教師資格為政權對異已的「第一滴血」；香港社會工作者總工會外務副主席張志偉指社福界同為政府目標改革的「三座大山」，社福界已瀰漫白色恐怖，在示威場合進行工作的社工亦陸續被起訴，反映政府利用司法系統去打壓社福界。

職工盟總幹事蒙兆達指老師討論何謂言論自由、探討社會現象及陪養學生獨立思考，卻受到取消資格，指教育局是「反教育」的一方。對於教育局明言之後再有同類事件會交去警方國安處，蒙兆達認為屬於政治恐嚇，指反映國安法只針對小數人是大話，是要將防礙政府的人剷除。