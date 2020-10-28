健康碼｜7成人贊同打卡追蹤　鍾國斌促通關：恐年末迎經濟大災難

特首林鄭月娥昨日（28日）宣布，將於港九新界設置共4個長期檢測中心，讓市民日後付費為申請「健康碼」及「旅遊氣泡」進行檢測；另外下周亦會推出應用程式，讓市民自行登記行蹤，方便追蹤病毒來源。 自由黨今日公布有關粵港健康碼互通的問卷調查結果，有六成受訪者贊同逐步或全面通關，在當中8成支持粵港健康碼互通的受訪者中，有7成贊同健康碼包含打卡追蹤功能。自由黨立法會議員易志明認為，反映市民不介意洩漏行蹤，及明白有效追蹤病毒來源 對香港疫情防控整體有利。 黨魁鍾國斌表示，若本港經濟不能自行運作，即使政府繼續提供資助亦無意思；又預言保就業計劃於11月完結，香港在12月會迎來經濟大災難，裁員及結業潮可能觸發失業率飆升至8%以上，促請政府盡快落實健康碼的時間表。

陳肇始表示，推出健康碼的先決條件是本港疫情穩定。（盧翊銘攝）

自由黨於本月16至26日期間，向4593名市民進行電話調查，當中同時持有回鄉證及可安裝應用程式的智能手機者的3146人中，有39.5%不贊同通關，60.5%則贊同逐步或全面通關。

另外在支持粵港健康碼互通的受訪者中，有6成人贊同交由第三方平台公司獨立管理。自由黨建議，有關數據可交由代表業界的第三方在香港境內儲存及管理，如旅發局或行業的代表機構，以釋除公眾疑慮；數據管理方亦須嚴格遵守現行的私隠條例。

港區人大代表陳曉峰指，調查反映市民願意擁抱科技帶來的便利，建議應用程式的設計採用私隱納入設計的做法，以防取得過多個人資料。代表批發及零售界的邵家輝稱，業界經過過去一年的社會事件及疫情後十分艱難，政府應盡快開關讓市道恢復暢旺，帶動香港各行各業發展。