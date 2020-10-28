沙半山手記｜林鄭赴深圳非僅寒喧　消息：曾與「習近臣」商健康碼

深圳經濟特區建立40週年慶祝大會在10月14日舉行，國家主席習近平、本港特首林鄭月娥及澳門特首賀一誠均有出席。 賀一誠其後表示，習近平非常關心澳門疫情，並肯定澳門的疫情控制，提醒澳門要預防下一波疫情，做好防疫工作。至於林鄭，根據特首辦回覆，當日曾與習近平「寒喧」，但就沒有會面，不禁令人懷疑林鄭此行是否「食白果」。 有政界人士向沙半山透露，林鄭趁此行向中央「借力」，曲線推動粵港健康碼，在深圳時曾向習近平「近臣」提出，希望廣東省能放寬來往兩地的通關安排。

澳門早於9月初 與內地實施健康碼

港府近期一直希望推動健康碼，技術雖已預備，無奈過去多月陷於「第三波疫潮」泥沼，至今未能完全脫身，廣東省未能放心，因此遲遲未首肯落實健康碼及放寬通關。

一海之隔，澳門早於9月初已與內地恢復人員往來，出入境人士只需要提交7日有效的新冠病毒核酸檢測陰性證明，以及填報健康碼，即可自由出入境，毋須隔離14日。

林鄭冀不必清零 多管齊下早日通關

盛傳廣東省一直希望香港本地感染個案「清零」，才願意放寬雙方出入境限制。有掌握情況的政界人士指，在目前情況下，本地感染個案「清零」有難度，港府冀廣東省降低門檻，考慮到設有健康碼及提供陰性檢測證明，已可大大降低傳播風險。

消息人士又指，與廣東省磋商一直膠着，港府轉而希望求助中央，林鄭便趁國家主席習近平今月中旬南下深圳出席經濟特區建立40週年慶祝大會之際，覓得一個場合，與習身邊的「近臣」表達了有關想法，並囑託對方轉達予習，「如果得到國家主席開綠燈，相信廣東省方面亦願挪一挪、就一就，成件事就可水到渠成」。

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消息人士料最初僅容許每日以百計名額

港府與內地早於7月初有意推出健康碼，以深圳為試點，據傳當時敲定香港和深圳每日各有1萬個名額，讓特定群組人士申請，包括商貿往來、跨境學生以及跨境家庭。然而「埋門一腳」卻遇到阻滯，在計劃公布前幾天突然爆出「慶回歸群組」，其後本地感染個案連環湧現，所謂的「第三波疫潮」殺到，健康碼亦只好被逼暫時擱置。

消息人士估計，由於本港疫情仍未「清零」，加上擔憂入冬後或有「第四波」疫潮，廣東省即使首肯落實粵港健康碼及放寬通關限制，亦會壓縮往來人流，不會如最初打算般港深兩邊每日各一萬名額，「而是以三位數計算」，即每日僅各數百名額，而且只會讓商務往來及有實施需要人士使用，旅遊及自由往來需待下一階段落實。