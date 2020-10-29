美領事館拒申政治庇護　劉兆佳：所有國家領事館不會作政治避難所

「學生動源」前召集人鍾翰林及兩名前成員，日前被警方國安處人員拘捕，警方指3人涉嫌在網上社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反《香港國安法》第21條。據悉鍾翰林被捕前，計劃向美國駐港領事館申請政治庇護，而在他被捕數小時後，另有4名港人要求進入美國領事館，尋求政治庇護，但未能入內。 中大全球研究課程兼任講師陳偉信出席港台節目《千禧年代》訪問時表示，根據美國官方政策，只容許進入本土範圍或港口才可申請政治庇護，故即使進入領事館，在美國官方立場都不會批准。全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，在美國角度，不想因為領事館容許港人申請政治庇護，使美方與中方關係緊張，而且會令中方堅信美國是香港「暴亂」的「幕後黑手」。

陳偉信表示，根據美國官方政策，只容許進入本土範圍或港口才可申請政治庇護，故即使進入領事館，在美國官方立場都不會批准。（資料圖片/陳百灝攝）

陳偉信：西方國家對外交庇護較抗拒

陳偉信指，不同國家有申請和處理政治庇護的方式，其中一類是在該國家的港口或土地才可以提出申請；另一類是外交庇護，即到達國家領事館或大使館就可申請。

他舉例指，維基解密創辦人阿桑奇在2012年由倫敦到厄瓜多爾駐倫敦大使館尋求政治庇護，最終獲在大使館內居住一段時間。陳偉信指，要視乎不同國家就外交庇護的立場，如拉丁美洲較容易接受政治庇護申請，但若一人個行入領事館就可申請政治庇護，對傳統外交而言領事館的作用會受到大挑戰，故傳統西方國家對外交庇護較敏感和抗拒。

劉兆佳稱，在美國角度，不想因為領事館容許港人申請政治庇護，使美方與中方關係緊張，而且會令中方堅信美國是香港「暴亂」的「幕後黑手」。（資料圖片）

劉兆佳：所有國家都不容領事館成為政治避難所

劉兆佳認為，所有國家都不容領事館成為政治避難所，因會損害一國與另一國的關係，強調除非情況非常特殊，獲得政府高層容許。他又提及，在美國角度，不想因為領事館容許港人申請政治庇護，使美方與中方關係緊張，而且會令中方堅信美國是香港「暴亂」的「幕後黑手」。

他又指，除了影響中美關係，亦會讓領事館有機會成為示威或被攻擊的對象，更甚是被中方勒令關閉領事館或削減規模。被問到若領事關閉入面，被收留人士如何處理，他認為會涉及外交談判。