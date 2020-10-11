公務員違誓或有推翻政府意圖？　民主派猛轟　聶德權事隔一日澄清

公務員事務局長聶德權昨日出席電台節目時表示，下周一（12日）向各部門發通告，要求今年7月1日起新入職的公務員簽署聲明，確認擁護《基本法》和效忠特區，又稱若公務員違反有關宣言，「或者有推翻現屆政府的意圖」。民主黨議員林卓廷昨形容，聶德權「想法瘋狂」令人心寒，稱此說法暗示公務員只要與政府意見不一，即構成違反誓言，乃至顛覆政權。 聶德權今日（11日）在Facebook澄清，他當時的意思是指如果公務員不接受「一國兩制」，不承認香港特區是中華人民共和國的一部分，甚至認為需要推翻中央和香港特別行政區政府，這些是違反誓言的表現，「而非一些報導所指，違反誓言或有推翻政府的意圖。」

聶：公務員不應公開唱反調

聶德權稱，昨日出席電台節目時強調公務員違反誓言的門檻相當高，當時他指：「違反誓言是一件很嚴重的事，門檻相當高，如果不擁護基本法，不效忠香港特別行政區，意思是否你不支持『一國兩制』，甚至對於香港作為國家一部分都不認同，或完全不接受這個政府，或想推翻現有政府的意圖，是一個這樣的層面。」

他強調，其意思是如果公務員不接受「一國兩制」，不承認香港特區是中華人民共和國的一部分，甚至認為需要推翻中央和香港特別行政區政府，這些是違反誓言的表現，「而非一些報導所指，違反誓言或有推翻政府的意圖」。

聶德權又指，公務員是特區政府的骨幹，在政策醞釀及修訂過程中，有責任將意見及分析表達出來，公務員可以積極參與、表達看法，透過不同的渠道提出建議，但當政府有政策決定時，公務員便要尊重機制，做好解釋、推動落實和宣傳政策的工作，「個人的想法或政治理念不應影響工作，也不應公開表達不滿或唱反調」。