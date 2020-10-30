國泰裁員｜民主派促介入協調新合約　政府避談：會辦招聘會

國泰早前宣布重組及裁員，而未被裁的員工則獲發新合約，惟當福利和薪酬大減，員工需在下周三前決定是否簽署。多名民主派議員在今日（30日）的內務委員會上跟進事件，希望政務司司長張建宗能指令勞福局及商經局介入，為員工爭取更多時間考慮新合約。 內會主席李慧琼與張建宗會面後表示，勞工處將會為被裁員工舉行大型招聘會，並提供電話熱線提供就業支援，又自言希望政府能督促勞福局，進一步協調此宗重大勞資事情，建議議員可在人力事務委員會繼續跟進。 民主黨尹兆堅批評政府舉辦招聘會的做法「牛頭唔搭馬嘴」，稱運房局局長陳帆當日談及港龍停運哽咽，現在卻採逃避做法。

國泰早前宣布重組及裁員，而未被裁的員工則獲發新合約，惟福利和薪酬大減，員工需在下周三前決定是否簽署。多名民主派議員在今日的內務委員會上跟進事件，希望政務司司長張建宗能指令勞福局及商經局介入，為員工爭取更多時間考慮新合約。

內會主席李慧琼表示，勞工處將會為被裁員工舉行大型招聘會，並提供電話熱線提供就業支援。又自言希望政府能督促勞福局，進一步協調此宗重大勞資事情，建議議員可在人力事務委員會繼續跟進。

民主黨尹兆堅批評政府舉辦招聘會是「牛頭唔搭馬嘴」，稱運房局局長陳帆當日談及港龍停運哽咽，現在卻採逃避做法。