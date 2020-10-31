鄭若驊：國際航運公會在港首設海外辦事處　印證「一國兩制」優勢

律政司司長鄭若驊表示，國際航運公會選擇在香港設立中國辦事處，屬於首個在倫敦以外設立的海外辦公室，是香港致力加強推廣高增值海運服務的成果，亦印證香港在「一國兩制」下享有的獨特地位和優勢，吸引了國際組織在香港成立辦公室。 鄭若驊今（31日）在網誌上表示，海運業是一個多元化的行業，涵蓋的服務範圍非常廣泛，對香港的經濟發展有著舉足輕重的作用。面對環球經濟因素影響以及周邊地區的激烈競爭，除了固有的「硬件」基礎建設外，香港亦必須充分利用其他「軟件」的優勢，例如海事法律服務、船舶融資、海事保險等，加上把握國家「一帶一路」和粵港澳大灣區建設帶來的機遇，才能夠繼續提升香港的地位。

律政司司長鄭若驊表示，國際航運公會選擇在香港設立中國辦事處，屬於首個在倫敦以外設立的海外辦公室，是香港致力加強推廣高增值海運服務的成果，亦印證香港在「一國兩制」下享有的獨特地位和優勢（資料圖片）

波羅的海航運公會列香港為指定仲裁地 反映獲國際認同

鄭若驊指，波羅的海國際航運公會 (Baltic and International Maritime Council，簡稱「BIMCO」)最近宣布通過《BIMCO法律及仲裁條款2020》，將香港列為四個指定仲裁地之一，反映香港在爭議解決中心的地位獲得國際認同，也證明香港已成功躋身世界頂級海事仲裁中心。

鄭若驊表示，香港配備優越的基礎建設，亦匯聚各種界別的專業人才，包括法律、金融、會計、保險、運輸物流、航空和航運服務，一直都是亞洲區內首選的物流樞紐。由五十年代起，香港已開始營運本地及國際物流，建立了首屈一指的網絡，加上所累積的豐富經驗，讓香港成為全球貨運及海陸空交通線路的交匯點，是一個重要的供應鏈基地。

將持續營造有利海事仲裁發展環境

她又提到，香港同時提供非常全面的海事服務，包括法律及爭議解決服務，有來自不同專業背景及司法管轄區的仲裁員及律師，當中有不少精通中英文，既了解西方文化，也熟悉內地情況，並具備專業海事知識，在不同範疇，例如船舶融資、買賣、海事保險方面，為船東、租船人及貨主等提供高端的海商事法律及仲裁服務。

鄭若驊強調，香港擁有優越的潛質成為提供高端海事服務的國際樞紐，律政司會繼續營造有利海事仲裁發展的環境，與船務和港口運作發揮協同效應，鞏固我們的基礎，拓展國際市場積極配合國家作為全球第二大經濟體的高速發展。