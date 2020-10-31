袁弓夷稱可轉交護照副本助流亡美國　羅冠聰訝異：不應交予陌生人

袁彌昌父親、有「袁爸爸」之稱的袁弓夷日前在直播上表示，香港示威者可以向他電郵護照副本及聯絡方法，協助有需要人士流亡美國。流亡英國倫敦的香港眾志羅冠聰表示訝異，呼籲市民小心看待有關建議，提醒市民在任何時候下都不應將護照影印本給予陌生人，尤其是從公開途徑徵集的。

▼政治光譜極闊的袁氏家庭▼

袁弓夷日前在YouTube直播中呼籲，打算離開香港的示威者可用電郵發送個人護照影印本給自己，稱可以轉交美國國務院，再安排與當地領事館職員見面。羅冠聰對此感到非常訝異，並著市民小心對待相關建議。

早前袁弓夷在YouTube直播中呼籲，打算離開香港的示威者可以以電郵發送個人護照影印本給自己。（袁弓夷直播截圖）

羅冠聰：無機制讓他人將市民資料轉交國務院

羅冠聰在社交媒體上強調，市民任何時候都不應將護照影印本給予陌生人，尤其是從公開途徑徵集的。他稱根據自己經驗，目前沒有任何機制讓其他人將市民的個人資料轉交美國國務院，從而安排在香港的會面。他又稱，只是普通與領事館職員見面申請旅遊簽證，請市民再三思考為何要通過第三方進行。

至於因保釋條件須將旅遊證件交出，或有其他原因而沒有旅遊證件的市民，羅冠聰指，這類人士從外交途徑離開香港的可能性極低。他再三提醒，即使市民希望在現實中找出路，但亦應謹慎看待網上言論，避免洩露個人資料。

林卓廷促袁弓夷考慮收回建議，讓事件告一段落。（資料圖片）

林卓廷促袁弓夷收回建議

民主黨立法會議員林卓廷指，自己一直接觸外國駐港領事，認為袁所指方法並非他們行事方式，而且目前市民面對「國家級監控」，民間電郵通訊絕不穩妥，資料隨時被盜，後果堪憂。

林卓廷認為，現時主要外國駐港領事館，肯定長期有國安人員監視，以及錄低出入領事館人士面容等個人資料，甚至部署人手準備拘捕任何試圖進入領事館的目標人物，因此希望市民審慎平衡試圖進入領事館的需要和風險，再作明智決定。他希望袁收回建議，讓事件告一段落。