財庫局搶先公開全新政策　原定在《施政報告》發表

香港金融科技周2020今日(2日)開幕，財經事務及庫務局局長許正宇公佈了財庫局為推動香港金融科技發展，針對行業痛點與需求，涉及財政誘因和監管優化的兩項全新政策措施，包括「拍住上」金融科技概念驗證測試（Proof-of-Concept）資助計劃及監管虛擬資產服務提供者（Virtual Asset Service Providers）的發牌制度。 財庫局指已就以上兩項全新政策措施構思了一段時間，原本由行政長官在《施政報告》中公佈。

「拍住上」金融科技概念驗證測試（Proof-of-Concept）資助計劃下，財庫局將提供財政誘因，從應用入手鼓勵傳統金融機構夥拍初創企業進行概念驗證測試，是政府首次為金融科技概念驗證測試推出的專門資助計劃，將委託數碼港負責計劃的執行工作。

而監管虛擬資產服務提供者（Virtual Asset Service Providers）的發牌制度將由監管入手，訂立發牌制度監管虛擬資產服務提供商。為了符合國際組織有關虛擬資產在全球打擊洗黑錢國際標準上的監管建議，政府會在稍後就發牌制度的建議進行公眾諮詢。港府將要求所有虛擬資產交易平台在「陽光」下運作，需取得證監會發出的牌照。

財庫局稱就以上兩項全新政策措施巳構思一段時間，原本由行政長官在《施政報告》中公布，同時感謝行政長官林鄭月娥在決定押後《施政報告》發表日期後，貫徹她對政策「成熟一項推一項」的做法，容許財庫局先公布內容。