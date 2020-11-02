民建聯質疑法官屢犯錯　促司法機構赴立會交代　建制石禮謙唱反調

立法會司法及法律事務委員會今日（2日）召開會議，建制派「班長」廖長江當選委員會副主席。民建聯葛珮帆在討論待議事項時，提出對檢控官的質疑，又提到收到不少信件質疑司法機構，認為司法機構應派員到立法會與議員溝通。葛的黨友周浩鼎發言時表示，有人質疑裁判官出現了「系統性犯錯」，認為政府可考慮安排司法機構回應議員的查詢。 民主黨林卓廷質疑周浩鼎的說法，着他交代質疑法官出現 「系統性犯錯」的原因，又問周能否更多資料提供。林卓廷質疑周浩鼎或單純因法官判刑不合其心意，便批評法官出錯，「我們是司法及法律事務委員會，不是清算司法及法律事務委員會，要搞清楚。」經民聯石禮謙亦表明不同意葛珮帆的建議，強調根據 《基本法》應尊重司法獨立，立法會無權干預。

經民聯石禮謙表明不同意葛珮帆的建議，強調根據基本法應尊重司法獨立，立法會無權干預。（余俊亮攝）

葛珮帆指，曾有裁判官質疑檢控官的工作出現不少錯誤，又提及政府在回應她就一名檢控官涉不當行為的查詢時，僅表示該人已辭職，拒絕進一步提供資料，並稱自己收到不少來自市民的信件，就有關司法機構的問題提出質疑，認為司法機構應派員到立法會與議員會面和溝通。

公民黨郭家麒指，香港法治已受到很大衝擊，認為司法人員的判案後遭「清算」，是對本港法治基石的最大破壞。他提及，警員的證供質素每況愈下，令法治及警隊蒙羞，不希望委員會變成破壞香港法治的一部分。教育界葉建源則表示，他關注有議員提出針對法官的討論，擔心做法影響法治，認為委員會不應成為法治的威脅，或針對個別司法人員。

葛珮帆回應指，她希望跟進律政司就檢控人員涉犯錯的制度問題，以及市民對法治出現信心不足的問題，故希望安排司法機構與議員詳談。她解釋，自己就司法機構提出的問題，是不少市民希望提出的問題，舉例指不少市民關心司法人員的投訴機制。葛強調，她是以捍衛司法為目的，不應以不討論的方式處理；若她不提出討論，也不能令市民對司法機構更有信心，呼籲議員們以更開放態度看待建議。

林卓廷要求周浩鼎交代質疑法官出現系統性犯錯的原因。（余俊亮攝）

建制派石禮謙指按《基本法》 立法會無權干預司法機構

石禮謙發言時表示，認同葛珮帆以自己作為人民代表的角度作考慮，但認為即使以人民代表的角度看，也要出師有名，故不同意她的意見。他進一步解釋其觀點，認為在《基本法》裡清楚看到三權有所分工，例如《基本法》80條指司法機構擁有司法權，與立法會的工作不同。石禮謙認為，如果要提出法官有事做得不好，「該權在特首手中，不在立法會手中，應由不同的單位處理」，他強調香港是行政主導，並非立法主導政府。

本身是香港及英格蘭執業律師的會計界梁繼昌表示，他留意到市民對法庭的判決有很多不同的意見，強調討論判決沒有問題，但他亦贊成石禮謙，認為在委員會沒有權限討論司法機構的深層次運作，司法機構亦一直尊重立法會的獨立性。他指，基於《基本法》的原則及條文，應尊重司法機構獨立性，市民如有不滿可按既有機制跟進，終審法院首席法官亦有責任按其行之有效的方式，改進司法機構的運作，促請主席張國鈞小心處理事件。

同屬建制派的田北辰引用前港澳辦主任姬鵬飛指，司法獨立，行政及立法是互相配合、互相制衡，司法獨立主要在於其判決獨立，故他同意石禮謙及梁繼昌所言，認認不應在委員會評論較獨立、有公信力的司法體系。

郭家麒指，香港法治已受到很大衝擊，認為司法人員的判案後被「清算」，是對本港法治基石的最大破壞。（余俊亮攝）

張國鈞指各議題會先查詢政府 委員可按回覆考慮如何處理

委員會主席、民建聯張國鈞表示，留意到委員有不少希望討論的事項，個別涉及個案不宜在委員會判斷，他會先就各議題題向政府提出書面查詢，再按政府回應讓各委員考慮如何處理有關事項。