五中全會｜中聯辦領導班子學習全會精神　將引導港人增強愛國意識

中聯辦今天（2日）召開領導班子會議，學習貫徹十九屆五中全會精神。中聯辦表示，「一國兩制」下的香港是國家不可或缺的一分子，當億萬人民朝著宏偉目標邁進時，香港不能缺席、也不會缺席。 中聯辦認為，要全面準確落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，引導廣大香港同胞切實增強國家意識和愛國精神，把握國家發展的歷史性機遇，積極參與國家「十四五」規劃，建設國際創新科技中心，打造「一帶一路」功能平台，積極投身大灣區建設，更好融入國家發展大局，以香港所長服務國家所需，形容要「實現香港再出發」。

籲發揚鬥爭精神 盼於變局中開新局



中聯辦在新聞稿中表示，是次會議傳達學習國家主席習近平在五中全會上關於中央政治局工作的報告，以其重要講話的精神。中聯辦指，十九屆五中全會是在全面建成小康社會勝利在望、全面建設社會主義現代化國家新征程即將開啟的重要歷史時刻召開的一次重要會議，認為全會審議通過的規劃《建議》，深刻指明了今後一個時期中國發展的指導方針、目標任務、戰略舉措，對於動員和激勵全黨全國人民繼續抓住用好重要戰略機遇期，推動全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步，具有重大而深遠的意義。

中聯辦認為，「十三五」時期是全面建成小康社會決勝階段，面對紛繁複雜的國內國際形勢，以習近平為核心的黨中央以大格局審視大變局、以大氣魄應對大挑戰，團結帶領全黨全國各族人民砥礪前行、開拓創新，奮發有為推進黨和國家各項事業，決勝全面建成小康社會取得決定性成就，全面深化改革取得重大突破，全面依法治國取得重大進展，全面從嚴治黨取得重大成果，國家治理體系和治理能力現代化加快推進，中華民族偉大復興向前邁出了新的一大步，充分彰顯了中國共產黨和社會主義制度優勢，社會主義中國以更加雄偉的身姿屹立於世界東方。

中聯辦認為，全會提出的「十四五」規劃目標和2035年遠景目標，高遠務實，令人振奮，必須準確把握我國社會主要矛盾變化帶來的新特徵新要求，準確把握錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，胸懷兩個大局，保持戰略定力，辦好自己的事，又指要牢牢把握重要戰略機遇期，清醒認識前進中的風險和挑戰，增強機遇意識和風險意識，發揚鬥爭精神，樹立底線思維，準確識變、科學應變、主動求變，善於在危機中育先機、於變局中開新局，在全面建設社會主義現代化國家的新征程中創造新的歷史偉業。