港台編導被捕︳民主派質疑有意掩埋真相　何君堯：疑點利益歸記者

負責港台節目鏗鏘集《7.21誰主真相》的編導蔡玉玲被捕，有指警方指控她涉嫌車牌查冊作虛假陳述。在7.21事件中出現在打鬥現場，後來被捕的民主黨立法會議員林卓廷表示，已向該節目的記者證實消息屬實，拘捕與7.21的報道相關。 林卓廷強調，傳媒有責任追查7.21事件，不應受到任何威壓，認為警方的行動，加強了對傳媒的壓力。他質疑當晚還有那麼多「白衣人」未被拘捕，警方為何拘捕一名追查真相的記者。曾任記者的立法會議員毛孟靜質疑警方打擊新聞自由，指車牌查冊一向容易，不明白作為新聞資料有何問題。公民黨黨魁楊岳橋指，多年來有不少傳媒都以調查方式，了解涉土地車輛背後的人與事，形容港府做法是「以一堆堆錯事掩飾一件大錯事，即7.21事件。」

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林卓廷指，他有看過該報道，認為內容專業、客觀。他又指，721的確涉及刑事罪行，但認為牽涉者是過百使用暴力的人，他不明白記者為何「要拉要鎖」，而曾在建制會議叫人打人的石鏡泉，以及當日疑似鼓勵白衣人的何君堯都無被拘捕。林另外提到，他與7.21的傷者正循民事起訴警務處處長，他強調案件一定會「打到底」。

毛孟靜則表示，對於蔡玉玲被捕感到吃驚，不明白查找車牌資料如何作虛假陳述。毛質疑警方的做法打擊新聞自由，指車牌查冊一向很容易，不明白作為新聞資料有何問題。她又相信，事件是有意圖恫嚇記者，同時明顯針對香港電台，將其抹黑成不公平、不公正。

楊岳橋質疑 尋找真相令某些人不高興

楊岳橋指，7.21事件本已是香港人的「最痛」，尋找真相本是政府應有之義，但港府沒有成立獨立調查委員會跟進事件。他質疑，當傳媒尋找真相後被捕，是否代表尋找真相令某些人不高興？

楊岳橋又提到，相信本港多年來有不少傳媒都以調查報道方式，了解土地車輛背後的人與事，他形容港府的做法是「以一堆堆錯事掩飾一件大錯事，即7.21事件。」

公民黨郭家麒指，最近香港的評分在國際投資者之中下跌，原因之一正是包括新聞自由在內的自由下跌。他形容，港台多年來所受的打壓一向很大，質疑政府今次是希望殺一警百，強調今次做法不會令事件平息，只會增加市民對政府的不信任。該黨議員譚文豪指自己曾因空管系統出錯與蔡玉玲合作，強調她是好記者，批評港府容納不到她尋找真相，卻繼續聲稱香港有新聞自由。

何君堯表示，對傳媒探求事實、 揭露真相予以肯定，但過程中不能有任何鋌而走險及犯法的地方。（翟睿敏攝）

何君堯對傳媒探求事實、 揭露真相予以肯定

721當晚被拍到在場與白衣人握手的何君堯表示，對傳媒探求事實、 揭露真相予以肯定，但過程中不能有任何鋌而走險及犯法的地方，強調作虛假聲明的後果可大可小，建議記者需要時可徵詢律師意見。他又稱，相信被捕記者的出發點是為眾服務，若只屬輕微踩界，疑點利益應歸於記者。

被問到記者過往一直沿用有關方式偵查，何君堯稱不代表可以習非成是，着記者「勿以惡小而為之」，就有關資料的用途如實申報。對新聞自由被指受到剝削，何君堯表示不同意，重申最重要是按法律辦事。