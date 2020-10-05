港台顧委會討論《鏗鏘集》721 特輯　有委員促檢視陳述是否平衡

港台節目《鏗鏘集》今年一集有關元朗7.21襲擊事件的節目，訪問立法會議員何君堯，播出後引起後者不滿並去信港台投訴。港台顧問委員會於今年7月31日、上屆最後一次會議會上討論，當時委員會表示將嚴肅跟進。 顧委會近日上載當日的會議紀錄，披露更多討論過程。席間有委員提出，港台應認真跟進信中內容，並於調查後檢視港台對7.21事件整體陳述是否平衡。有委員更要求，港台跟進「不夠宏觀、偏頗、節目質素差劣」等指控。不過身兼台長的廣播處長梁家榮認為，鏗鏘集7.21事件節目水準足以作為新聞學教材，而追查真相期間，自然會有人感到被冒犯。 此外，另一份新公開的會議紀錄可見，時任顧委會主席陳建強曾於會上建議，港台日後可製作有關港區國安法、《國歌法》及公務員應效忠國家的節目，以協助市民了解《港區國安法》立法的原意及背景。

梁家榮回應指，《鏗鏘集》7.21事件節目水準足以作為新聞學教材。（資料圖片）

梁家榮：追查真相難免有人會感冒犯 7.21報道足以成為教材

7月中播出的《鏗鏘集：721誰主真相》，訪問何君堯期間問及他和事件的關係，引起何不滿，他認為節目編導有既定的錯誤立場，刻意針對其本人，於是去信投訴。於7月31日的會議中，廣播處長梁家榮回應指，感謝何君堯對港台節目的支持，但強調製作紀錄片探討真相「並非只求數值上的平衡」，認為在角度眾多的情況下，傳媒人更須謹慎處理如何取得真正的平衡，對此歡迎何君堯提供意見。

根據當日的會議紀錄，梁家榮在會上指，港台作為公共廣播機構，會考慮和參考任何人的看法；在節目製作角度而言，作為港台總編輯，他認為近期及一年前關於7.21事件的兩集《鏗鏘集》（《鏗鏘集：721 誰主真相》及《鏗鏘集：721 元朗黑夜》），無論從新聞學、紀錄片、拍攝角度、剪接、追查或素材選取等角度，製作水準足以作為新聞學的教材和典範。他表示，此類追查真相的節目有時難免會令某些人感到冒犯，因而引來一些激烈反應。

有顧委會成員表示，特別關注《鏗鏘集：721誰主真相》的兩個追訪鏡頭，認為以旁述形式已可表達採訪過程，又以教育工作者角度指出，如受訪者已表示無法即場回應，理應獲得尊重。該成員指，認同該集《鏗鏘集》拍攝細膩，有如實反映真相，但卻未有談及7.21的「另一位關鍵人物」，期望節目探討「事件的另一面」，展現「多元角度」。

港台機構傳訊及節目標準總監伍曼儀回應指，展示「反應鏡頭（reaction shots）」是傳理學及新聞學裏的一種追問技巧，目的是讓觀眾掌握追查真相的真實情況。時任副廣播處長（節目）陳敏娟亦指，當記者循一般途徑無法取得答案，有時會主動追訪受訪者，新聞學稱之為「登門造訪（door-stepping strategy）」，是新聞採訪的常用技巧。

席間，有一名成員提到投訴內容本身較具爭議性，因為社會一直熱烈討論7.21事件，事件從發生至今出現不同及改變的描述本身已值得探討。該委員建議，建議港台認真跟進信中的指控是否屬實，包括不夠宏觀、偏頗、節目質素差劣等，並在調查後檢視港台對7.21事件的整體陳述是否平衡。

何君堯不滿《鏗鏘集》節目內容，去信投訴。（資料圖片）

主席建議製作國安法、國歌法、公僕效忠國家內容

此外，顧委會同時上載「節目編輯方針、節目標準及質素工作小組」於6月10日的第一次會議紀錄。有成員關注到，通訊事務管理局曾就外間投訴，警告一集《頭條新聞》節目，認為港台應「拿揑在虛構情節的想像空間與內容準確性之間取得平衡」，她認為節目可以諷刺時弊，但不能捏造事實和損害到一國兩制，並應培養國民身份認同。梁家榮回應，收到通訊局裁決後已將被警告的環節停播，並於完季後暫停製作《頭條新聞》。

時任顧委會主席陳建強則提到，對於外界有意見認為港台應履行《香港電台約章》第4(a)段訂明的公共目的及使命，他認為是反映外界明白港台作為公共廣播機構有別於商營機構。他建議，港台製作有關《港區國安法》、《國歌法》及公務員應效忠國家的節目，以協助市民了解《港區國安法》立法的原意及背景，培養公民及國民身分認同，以減少社會矛盾。於7月31日的會議中，陳建強補充指相關建議只屬方向性，他並非有意參與港台的日常工作。

梁家榮回應指，《港區國安法》的條文尚未公布時，港台的電台及電視節目每天基本上都有半小時至一小時的討論，並邀請不同嘉賓探討《港區國安法》的精神。在條文公布後，港台隨即透過不同節目詳細討論條文的內容，務求增加市民的了解。