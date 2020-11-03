螞蟻暫緩上市｜張華峰指自己無損手　料阿里巴巴股價「跌10幾蚊」

上交所叫停螞蟻集團（6688）（滬﹕688688）A股上市，港交所其後隨即暫緩螞蟻H股上市，立法會金融服務界張華峰驚嘆：「市場相當震撼，阿里巴巴外圍（股價）即插7%」，又指業界本翹首以待螞蟻金服周四掛牌後第一時間在市場大手掃貨賺錢，現好夢成空，「期望愈大、失望愈大」。 他估計，明日港股開市後，螞蟻金服母公司阿里巴巴的股價會下挫「10幾蚊左右」。今日（3日）阿里巴巴收市價299.8元。

包銷商未知會否退款 引發疑慮

張華峰指，今次事件對本港金融業發展難免有負面影響。他稱，螞蟻金服是全世界最大IPO，「又係第一次有咁大size的AH股同時上市」，卻在上市前夕遭煞停，但市場完全不知具體原因，又充斥許多不清晰地帶，例如包銷商會否退款、上交所叫停的具體理由等，令人憂慮兼對內地監管機制失信心，「今次咁矚目，包銷商全部屬香港頂級機構，上市程序理應一早辦妥晒，點解會突然叫停？」

他認為，事件反映內地金融監管制度存在缺陷，「有問題應該一早就發現，無理由咁遲才煞停上市」，批評內地「官本位」問題嚴重，希望當局能盡快釐清問題，釋除市場疑慮。

張華豐又指，上交所暫緩螞蟻金服上市後，港交所隨即叫停上市屬合理，「無理由單獨上」。（資料圖片）

張：係一次遺憾

張華峰又指，上交所暫緩螞蟻金服上市後，港交所隨即叫停上市屬合理，「無理由單獨上」。他透露，不少業界本磨拳擦掌，等螞服周四一上市後即大手掃貨，現在「期望愈大、失望愈大」。他形容上交所的舉動令業界無所適從，「係一次遺憾」。

至於他本人，張華峰稱他「無乜損手」，因他是用自己錢抽股，沒有借銀行錢，毋須蝕利息，「但我的（證券）公司就少咗生意，本來好多客戶申請（抽股），就算每100個人有1個抽中，都有生意做」。