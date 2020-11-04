建制倡修改《內務守則》防拉布　楊岳橋：削弱議會監察功能

立法會議事規則委員會昨日（3日）召開閉門會議，通過提出修改《內務守則》，涉及改動委員會選舉正副主席程序，以及改變議案辯論程序，將傳召議案及專責委員會議案的審議辯論次序，置於無約束力議員議案之後。多名建制派議員稱，改動是為防止民主派拉布。 公民黨黨魁、立法會議員楊岳橋批評，相關改動明顯削弱議會監察政府的功能；經民聯立法會議員梁美芬則指，反對派過往濫用相關的權力和程序，浪費議會時間，建制派須平衡公眾利益，因而建議修改。

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楊岳橋：有法律效力項目應先行

委員會昨日通過由民建聯張國鈞提出的修改內容，並設兩星期諮詢全體議員。內容包括就委員會選舉正副主席，以書面形式預先進行提名，議員不可身兼提名、和議和參選人；若委員會在30分鐘內未能完成選舉程序，須休會並交由內會主席指示另一位主持人，及下次會議的日期及地點。若內會出現有關情況，則交由立法會主席作出指示。

新修訂又建議，改變議案的辯論程序，將傳召議案及專責委員會議案的審議辯論次序，置於無約束力議員議案之後。若傳召議案及專責委員會議案欲「打尖」，需先得到內會支持。另外針對察悉議案，亦提出將附屬法例議案的辯論發言時間，由15分鐘縮減至5分鐘。

楊岳橋指，在邏輯上無約束力動議只是政策倡議、表態，重要性不及傳召官員、要求交出文件，一般而言應是有法律效力項目先行，批評這改動會將立法會監督政府的功能進一步削弱。他提到，新改動包括如果在30分鐘內不能完成選主席程序，交由內會主席指示如何處理，這反映建制派連讓議員互相競逐主席位置的過程都想略去，直接叫大家「投票啦」。

楊岳橋又指，如果公眾真的覺得議員提出的動議、其他工作是瑣碎無聊，選民自會監察，又批評建制派現時已掌握大主席的「球證」位置，但仍不滿足，連「球例」都想改動。

梁美芬。（資料圖片）

梁美芬：反對派濫用程序

梁美芬提到，反對派議員在議會浪費時間、做無聊事、不斷響鐘（點算法定人數），耗費資源。她認為，無約束力的動議辯論也十分重要，往往是要求政府回應政策倡議的好機會，讓議員完成自己的「baby project」；傳召議案及專責委員會議案本身也是好事，但反對派「亂咁提，玩到倒瀉晒」，建制派須平衡公眾利益。她又揚言，有部分選民甚至不滿意今次改動得太少。

至於有人「不滿意改動得太少」，是否表示建制派有新一輪的行動？梁美芬指，有關針對議員行為不檢的「紅黃牌」制度、扣工資等罰則已討論多時，她亦希望罰則上有多一點層級，不用等到現有規則處理不到時，只能訴諸執法機關處理；她又提到，點算法定人數的鐘聲不應該亂用。梁美芬指，建制派都不想改動太多規則，希望盡量用傳統方法處理，但呼籲反對派「節制」一點。

議事規則委員會主席謝偉俊回應《香港01》記者查詢指，梁美芬相關建議涉及修改《議事規則》，昨日的會議不曾討論相關議題，現時亦沒有具體的計劃，相信只是梁美芬個人的建議。