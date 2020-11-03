建制提修改《內務守則》反拉布　料年底完成　泛民斥弱化議會職能

議事規則委員會今日（3日）召開閉門會議，民建聯張國鈞提出修改《內務守則》。張國鈞見記者時，否認修例是為日後的政府議案舖路，表示因應過去一年民主派濫用規則「拉布」，要堵塞漏洞就需修例，而改動《內務守則》較《議事規則》容易。 議事規則委員會主席謝偉俊表示，他們在程序上已在會議方向的層面，通過了由張國鈞提出的3項修訂，將設兩星期諮詢全體議員，之後再召開一次議事規則委員會，並在內務委員會通過後落實。他期望，可於本年底前解決整個修改內務守則的程序，又指由於今次並非實際修改《議事規則》，所以只要在內會通過即可，毋須提交立法會的大會。 委員之一的公民黨楊岳橋表示，當前的政治環境「前有DQ，後有大灣區投票」，斥建制尚要改規，進一步弱化議會功能；對於建制指有關做法是提高效率，楊岳橋反駁稱「攞人大嗰本議事規則咪得」。

委員之一的公民黨楊岳橋表示，當前的政治環境「前有DQ，後有大灣區投票」，斥建制尚要改規，進一步弱化議會功能。（翟睿敏攝）

張國鈞提出3項修訂，其一是就委員會選舉正副主席，建議參考選舉立法會主席的做法，以書面形式預先進行提名，議員不可身兼提名、和議和參選人。若委員會在30分鐘內未能完成選舉程序，須休會並交由內會主席指示另一位主持人，及下次會議的日期及地點。若內會出現有關情況，則交由立法會主席作出指示。張國鈞解釋，過往的選舉提名程序混亂，泛民透過不斷互相提名拖延，相信修例後可令選舉不再成為癱瘓議會的程序。

新修訂又建議改變議案的辯論程序，將傳召議案及專責委員會議案的審議辯論次序，置於無約束力議員議案之後。若傳召議案及專責委員會議案欲「打尖」，需先得到內會支持。另外針對察悉議案，亦提出將附屬法例議案的辯論發言時間，由15分鐘縮減至5分鐘。

議事規則委員會原定每兩個月舉行一次，但就今次修改內務守則，將另外加開會議。謝偉俊強調，的確不想等兩個月才「過冷河」，認為無需要以太長時間處理，因此希望盡快安排處理。

議事規則委員會主席謝偉俊表示，他們在程序上已在會議方向的層面，通過了由張國鈞提出的3項修訂，將設兩星期諮詢全體議員，之後再召開一次議事規則委員會，並在內務委員會通過後落實。（翟睿敏攝）

郭偉強：如防毒軟件要更新 梁繼昌斥成絕對的橡皮圖章

議事規則委員會委員、民建聯陳克勤強調修規絕無削弱議會職能，議員可恢復利用議員議案推動自己關注的政策。另一委員、工聯會郭偉強就形容，《議事規則》如電腦的防毒軟件，需定期更新防止有人利用灰色地帶。

民主派委員則批評修訂荒謬，會計界梁繼昌質疑改動令議員不能完全地監察政府、議論施政，令議會成為絕對的橡皮圖章。公民黨郭榮鏗質疑建制一直視規則為無物，可隨時以外間法律顧問繞過守則，主席又可引《議事規則》第92條作決定，斥有關討論無謂及虛偽。