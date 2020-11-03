政圈風聲｜議事規則委員會今開會　泛民傳召官員議案或成絕響

議事規則委員會今天（3日）召開閉門會議，據了解，會議將會討論由民建聯張國鈞提出的修規建議，據悉除了修改各大小組委員會的選舉正副主席程序外，同時建議透過修改《內務守則》有關大會處理事項和辯論的次序；修規後，審議議員傳召官員議案的辯論次序，需排在無約束力議員議案之後。 《議事規則》訂明立法會大會事項編排的次序，官員質詢、政府法案、政府議案的審議次序先於議員議案；議員議案中，議員傳召官員和譴責動議等議員議案的辯論次序在現時先於無約束力議員議案，故無約束力議員議案往往沒有足夠時間在大會上討論。 倘若修改《內務守則》後，傳召議案的審議辯論次序將後於無約束力議員議案，變相令泛民以傳召官員議案狙擊官員的機會大減，甚至或成為絕響。

議事規則委員會主席謝偉俊接受查詢時表示，有關建議今天將會討論。（歐嘉樂攝/資料圖片）

修改小組委員會選舉主席程序 防內會風波2.0



在本屆立法會會期，民主派多次引用立法會73（5）條、73（10）條及《立法會(權力及特權)條例》(第 382 章)（9）條賦予的權力，要求傳召不同政府官員到立法會席前作證或出示文件，有關動議需在大會上經過討論和表決，若議案通過，該官員才需要到立法會接受質詢；由於議案辯論需時，一度成為民主派「拉布」和阻擋譴責動議等的「彈藥」。

據悉，建制派已向議規會提交修規建議，擬修改《內務守則》中有關大會處理事項和辯論的次序。修規後，審議議員傳召官員議案的辯論安排，需排在無約束力議員議案之後。建議一旦通過，立法會大會審議傳召官員議案的機會將會銳減。

另外，為了防止內會風波再次出現，建制派將修改各大小組委員會的選舉正副主席程序，其中建議選舉程序需在限時30分鐘內完成、不設發言辯論環節；同時為防止泛民在選舉主席的會議上互相提名，修改議規後，提名須在會議前以書面提交予秘書處。

議事規則委員會委員、公民黨黨魁楊岳橋表示，民主派在議規會是極小數，將會「做得幾多得幾多」。（歐嘉樂攝/資料圖片）

楊岳橋：做得幾多得幾多



議事規則委員會主席謝偉俊接受查詢時表示，由張國鈞提出的建議將會今天會議上討論。謝認為，上述提議早已在議規會上討論和研究，做法可行。被問到日後議員提出傳召官員議案的難度增加，會否削弱議員監察政府的能力，謝偉俊指不會削弱議員權力，反而可保障議員提出無約束力議員議案的提案權。至於審議修規進度，他表示，進度需視乎委員們的看法，若委員在會上有共識或沒有新意見，當建議在議規會通過後，將交由內會審議。

議事規則委員會委員、公民黨黨魁楊岳橋表示，已收到張國鈞有關修規的信件，他批評建制派「自閹不甘於後人」，質疑建制派已是立法會的大多數，牢牢掌握立法會的權力；他指，如今境外投票來勢洶洶，建制派今次透過修規試圖進一步收縮議會抗爭空間，真正目的顯而易見。楊岳橋表示，民主派在議規會是極小數，將會「做得幾多得幾多」。

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